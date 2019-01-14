Biliyor musunuz?

14 Ocak 2019

Zorlu PSM’deki kitap fuarını…

Zorlu PSM’de bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve 20 Ocak Pazar gününe kadar sürecek “Yeni Nesil Kitap Fuarı” programında imza günleri, söyleşiler de yer alıyor.

QR teknolojisiyle görme engellilerin de istedikleri standa rahatlıkla ulaşabilecekleri ve diledikleri gibi gezebilecekleri kitap fuarında ziyaretçiler; Damdaki Kemancı, Dali’nin Kadınları, Banka Soygunu, Hayvan Çiftliği gibi kitaplardan uyarlanan tiyatro oyunlarını da Kitap Fuarı İstanbul sosyal medya hesaplarından yapılacak yarışma ve çekilişlerden kazandıkları davetiyeler ile Zorlu PSM’de ücretsiz olarak izleyebilecekler.

Şerefiye Sarnıcı’ndaki klasik müzik konserlerini…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kültür sanat dünyasına kazandırılan Şerefiye Sarnıcı’nda klasik müzik konserleri başladı. Yıl boyu devam edecek konserler serisinde “Oda Müziği ve Resital Serisi” ile “Erken Dönem ve Barok Konserleri Serisi” yer alıyor. Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte 19 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’da “Baroktan Klasik’e Yolculuk” konseriyle sahneye, Aslıhan And ve Tolga Kulak çıkacak. Flüt ve keman resitali sunacak sanatçılar; Georg Philipp Telemann, Jean-Marie Leclair, Wilhelm Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach ve Franz Anton Hoffmeister’a ait eserleri icra edecek. 26 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’da ise “Sûfi Müzik Konseri” düzenlenecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı, Mezzo-Soprano Serap Çiftçi tarafından Yunus Emre’nin ilahi aşkı konu alan eserleri icra edilecek.

Cumartesi günleri klasik müzik konserlerine katılım ücretsiz.

Arı sütünün geleceği için yapılan çalışmaları…

Arıların önemine dair farkındalık yaratmak ve arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliği için çalışmalar, bir yandan da arı sütü, polen, propolis gibi katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılması için projeler sürdürülüyor. Bu çerçevede Balparmak, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Şubesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği yaparak “Arı Sütü Üretiminde Farklı Besleme, Saklama ve Ambalajlama Tekniklerinin Kalite Parametreleri ve Ekonomik Sürdürülebilirlik Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” konulu araştırma projesini hayata geçiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen projenin tanıtımı, yapılan bir toplantıyla gerçekleştirildi. Üretiminden tüketimine kadar olan süreçte, arı sütünün biyokimyasal özelliklerini etkileyen parametrelerin belirlenmesinin amaçlandığı proje kapsamında, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından altı ay boyunca farklı arı sütü üretim metotları denenecek. Elde edilen ürünler üzerinde yapılacak raf ömrü çalışmasıyla, arı sütünün ideal saklama koşulları, ambalajlama özellikleri ve raf ömrü süresi belirlenecek. İki yıl sürecek projede, belirlenen ideal üretim yöntemi ile ikinci yıl tekrar verileri doğrulamak amacıyla üretim gerçekleştirilecek.

“Müzede Selfie Günü”nü…

Müze ve örenyerlerine olan ilgiyi artırmak, kültürel mirası daha geniş kitlelere yaymak amacı ile dünyanın birçok yerinde “Müzede Selfie Günü” (Museum Selfie Day) yapılıyor. Müzede Selfie Günü bu yıl 16 Ocak Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 300’den fazla müze ve örenyerinde kutlanacak. Jay-Z ve Beyonce çiftinin Paris’teki Louvre Müzesi’nde selfie çekmeleri ile daha da popülerleşen Müzede Selfie Günü kutlamaları kapsamında müze ve örenyerlerinde çekilen selfie’ler #MüzedeSelfieGünü, #MuseumSelfieDay, #MüzedeSelfie etiketleri ile sosyal medya platformlarında paylaşılacak. Müzede Selfie Günü saat 09:00’da başlayıp 17:00’da sona erecek.

“Müzeler Konuşuyor”un Fransız konuğunu…

İstanbul Modern’in 2012 yılında başlattığı “Müzeler Konuşuyor” serisi, Fransa ile devam ediyor. İstanbul Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik programının ilk konuğu Paris’teki Centre Pompidou Ulusal Modern Sanat Müzesi direktörü Bernard Blistène olacak. 16 Ocak saat 19.00’da Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek söyleşide Blistène, deneyimlerini paylaşacak. Etkinlik ücretsiz ve simultane çeviri yapılacak.

Karaköy’de açılan Social Jazz Bar’ı…

Caz müziği severlerin bir araya gelebileceği yeni mekân Social Jazz Bar, Karaköy’de açıldı. Davetlileri ve caz müzik severleri buluşturan açılış gecesi, İzzet Öz’ün konuşması ile başladı. Mekânın işletmesini üstlenen Sevil Günsal ve Korkut Bayraktar’ın teşekkür konuşmaları ardından Türkiye’de caz müziğin öncü isimlerinden gitarist Önder Focan; Ozan Musluoğlu ve Burak Cihangirli ile sahne aldı.

Uraz Kıvaner ve Kerem Yüce’nin de sürpriz konuk olarak sahneye geldikleri geceye, İpek Dinç Yüce, Erdem Özener ve Ebru Selvikavak gibi solistler de performanslarıyla renk kattılar.