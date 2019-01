Biliyor musunuz?

21 Ocak 2019

Bocuse d'OR ödüllü Norveçli Şef Gunnar Hvarnes, Norveç Deniz Ürünleri Konseyi'nin davetlisi olarak İstanbul'a geldi.

İlk gün, beş yıldızlı otellerin Türk şeflerine çok özel bir yemek şovu düzenleyen dünyaca ünlü şef, ikinci gün ise basın mensuplarına özel bir atölye etkinliğine imza attı. d.ream Academy'de gerçekleşen atölye etkinliğinde basın mensupları, "Kızarmış ekmek üzerine füme somon pate", "Japonez sosu ve kişniş ile marine edilmiş somon" ve "Patlıcanlı, naneli, Çin lahanalı somon güveç" hazırladı. Şef Hvarnes, "Hazırladığımız yemeklerde Türkiye'den malzemeler kullandım. Bu da yemekleri benim de çok sevdiğim Türk mutfağına ve Türk damak tadına daha çok yaklaştırdı" dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin sanat etkinliklerinin markası olan Bisanthe adı altında düzenlenen 4. Oda Müziği Festivali'nde Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sanatçıların yer aldığı oda orkestraları sahne alacak. Konserler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bisanthe artık bizim kurumsallaşan sanat etkinliklerimizin çatısı haline gelmiş bir marka. Oda Müziği Festivali de bu markanın yerleşik etkinliklerinden biri. Bu yıl farklı bir çalışma yaptık ve konserlerimizi iki haftaya yaydık. Toplamda 9 farklı oda orkestrası bizlerle olacak" dedi. Bütün etkinliklerin saat 20.00'de başlayacağı festival programı şöyle: 22 Ocak Salı Ametist Klarnet Beşlisi; 23 Ocak Çarşamba Bozok Quartet; 25 Ocak Cuma Bendis Trio; 26 Ocak Cumartesi Bosphorus Nefesli Beşlisi; 28 Ocak Pazartesi Likya Trio; 30 Ocak Çarşamba Mimar Sinan Kontrbas Quartet; 1 Şubat Cuma Bisanthe Quartet; 2 Şubat Cumartesi Emre Tamer ve İstanbul Kamerata Barok (Kapanış Konseri)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali'ne geri sayım başladı. Festival, dünya sinemasının efsane yönetmenlerinden Stanley Kubrick'i, ölümünün 20. yıldönümünde özel bir bölümle anıyor: Başyapıt Fabrikası: Kubrick. Stanley Kubrick'in yönettiği 13 uzun metrajlı filmin yenilenmiş kopyalarından gösterileceği seçki, yönetmenin filmografisini bir bütünlük içinde sunuyor. Başyapıt Fabrikası: Kubrick bölümünde yer alacak filmler şunlar: Eyes Wide Shut / Gözü Tamamen Kapalı (1999), Full Metal Jacket (1987), The Shining / Cinnet (1980), Barry Lyndon (1975), A Clockwork Orange / Otomatik Portakal (1971), 2001: A Space Odyssey / 2001: Uzay Macerası (1968), Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb / Dr. Garipaşk (1964), Lolita (1962), Spartacus (1960), Paths of Glory / Zafer Yolları (1957), The Killing / Son Darbe (1956), Killer's Kiss / Katilin Busesi (1955), Fear and Desire (1953).

Ranchero, yemeklerine yeni orijinal reçeteler ekledi. Türk ve Meksikalı işletmecilerin, yine Meksika'da restoran sahibi olan mutfak danışmanı akrabalarıyla birlikte oluşturdukları 2019 menüsünde sweet & spicy burger, burger deshebrada, cajun chicken tacos, red chili enchiladas ve quesadillas de la calle gibi tatlar yer alıyor.