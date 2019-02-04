Biliyor musunuz?

04 Şubat 2019

İBB Müzeleri'nin İstanbul'da ilk beşte olduğunu…

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerini 2018 yılında ziyaret edenlerin sayısı açıklandı. Buna göre Topkapı Sarayı Müzesi 2 milyon 980 bin 450 kişi ile İstanbul'da en çok ziyaret edilen müze olurken, Ayasofya Müzesi 2 milyon 890 bin 873 kişi ile ikinci sırada yer aldı.

İstanbul'un en fazla ziyaretçi alan üçüncü müzesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı oldu. Sultanahmet'teki Yerebatan Sarnıcı'nı 2018 yılında 1 milyon 681 bin 544 kişi ziyaret etti. Yerebatan Sarnıcı'nın yanı sıra Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzeleri de İstanbul'da en çok ziyaret edilen ilk beş müze arasında yer aldı. İBB iştiraki Kültür AŞ yönetimindeki müzeler toplam 3 milyon 278 bin 598 kişiyi ağırladı; Yerebatan Sarnıcı'nı 1 milyon 681 bin 544, Miniatürk'ü 823 bin 093, Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni 573 bin 158, Türk Dünyası Kültür Evleri 128 bin 067 ve Şerefiye Sarnıcı'nı ise 72 bin 736 kişi ziyaret etti.

The Ritz-Carlton, İstanbul'daki Gaziantep Yemek Festivali'ni…

The Ritz-Carlton restoranı Atelier Real Food, Gaziantep lezzetlerini İstanbullularla buluşturmaya hazırlanıyor. Gastronomi dalında UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmeye hak kazanan Gaziantep'in dünyaca ünlü mutfağı, konuk şef Doğa Çitçi'nin hazırlayacağı tatlarla 11 - 22 Şubat tarihleri arasında sunulacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Mutfak Koordinatörlüğü'nü yürüten ve yine belediye tarafından kurulan Mutfak Sanatları Merkezi'nin işletmesini üstlenen Doğa Çitçi'nin sunacağı başlangıçlar arasında öz, maş ve dövmeli alaca çorbası, cacıklı Arap köfte, zeytin piyazı, kuru dolma çeşitleri gibi tatlar bulunuyor. A'le nazik, içli köfte de menüde yer alanlar arasında. Ana yemeklerde soğan kebabı, altı ezmeli, ekşili ayvalı taraklı, yuvarlama, simit kebabı, ekşili akıtlamalı köfte sunulacak. Tatlılar havuç dilimi, dolangel ve baklava seçeneklerinden oluşuyor.

Zorlu PSM'nin yeni kulübü Touché'yi…

Zorlu PSM'in yeni kulübü Touché, caz performanslarından komedi / stand-up gösterilerine uzanan geniş bir yelpazede içeriğe sahip olacak. Touché, geçtiğimiz günlerde kapılarını Kerem Görsev Quartet feat. Elif Çağlar performansı ile açtı. Touché'nin detaylı programı önümüzdeki günlerde açıklanacak. Zorlu PSM'nin geçtiğimiz yıl gerçekleşen PSM Caz Festivali kapsamındaki konserler ile ilk kez ziyaretçilerini ağırladığı yeni kulübü Touché, 110 kişilik oturma kapasitesine sahip…

Folkart Gallery'deki'deki Atatürk sergisinin uzatıldığını…

İzmir'deki Folkart Gallery'de Ekim ayında ziyarete açılan Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal sergisinde 400 obje ve bir kısmı daha önce hiç yayımlanmamış 150 Atatürk fotoğrafı yer alıyor. Sergiyi Şubat ayı başı itibariyle 150 bin kişi ziyaret etti. Gösterilen yoğun ilgi nedeniyle etkinliğin süresi uzatıldı. Sergi, 26 Mayıs Pazar gününe kadar gezilebilecek.