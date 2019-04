Biliyor musunuz?

25 Mart 2019

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 38. kez 5-16 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 38. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve kült yapıtların aralarında bulunduğu 175 uzun metrajlı ve 11 kısa filmden oluşan bir programla festival takipçileriyle buluşacak. Festival kapsamında 12 gün boyunca, 19 bölümde 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filmi gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, atölyeler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak. Tüm festival programına https://film.iksv.org/ adresinden ulaşılabilir.

İstanbul Film Festivali’nde filmler bu yıl Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s (Salon 7, Salon 3), Gayrettepe’de Cinemaximum Zorlu (Salon 8) ve Kadıköy’de Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 8 salonda gösterilecek. 38. İstanbul Film Festivali’nin Festival Merkezi, bu yıl da Yapı Kredi Kültür Sanat olacak. Festival sohbetleri, basın buluşmaları, sektör görüşmeleri, panel ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak merkez, festivalin kalbi olacak.

38. İstanbul Film Festivali biletleri, Beyoğlu’nda Atlas ve Kadıköy’de Rexx sinemaları (saat 10.30-19.00 arası), Biletix internet sitesi (biletix.com), Biletix çağrı merkezi (0850 755 55 55) ve Biletix perakende noktaları üzerinden hizmet bedeli eklenmeden satın alınabiliyor.

Ranchero, Meksika’nın yerel acı kültürünü tatlılarına da yansıtmayı hedefliyor. Mekânın, Pico & Rico Chocalate Turta isimli tatlısı, hafif acılı çikolata turta ve yanında çilekli sorbe ile birlikte servis ediliyor. Fırınlanmış çikolataya dondurmanın eşlik ettiği Vulcano ile güveçte pişen armutlu pie Pay de Pera, kızartılmış hamur tatlısının süt reçeli ile sunulduğu Churros ve yine süt reçelli bir tür tiramisu olan Tiramisu Dulce de Leche ise mekânın diğer tatlıları arasında.

Down Sendromlu bireylere misafirlerle bire bir iletişimde görev veren ilk otellerden olan Hilton İstanbul Bomonti, Down Sendromu Derneği (DSD) işbirliği ile 2015 yılında başlattığı “Mutfak Atölyeleri” projesini kitaplaştırdı. Lansmanı, Dünya Down Sendromu Günü olan 21 Mart’ta Cloud 34’te gerçekleşen “Lezzet+1 Yemek Atölyesi” kitabı, Down sendromlu bireylerin kendi yemeklerini pişirmelerine yardımcı olacak pratik tarifleri, görselli ve detaylı anlatımlarıyla dikkat çekiyor. Down sendromlu bireylerin toplumla bütünleşen hayatlar kurması için çalıştıklarını dile getiren Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin “Lezzet+1 Yemek Atölyesi” kitabı hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Lezzet+1 Yemek Atölyeleri kitabı bu çalışmalarımızın önemli adımlarından bir tanesi. Umuyoruz ki bu çalışma Down sendromlu bireyler de dahil pek çok özel gereksinimli bireyin bağımsız yaşam süreçlerine ışık tutacak. Bu kitabı sadece bir yemek kitabı olarak görmemek, gençlere alışveriş yapmayı, para kullanmayı, toplu taşıma kullanmayı, kendi ihtiyaçlarını karşılamayı öğretmek ve kendi seçimlerini yapmaya teşvik etmek için bir eğitim aracı olarak görmek gerek. Aslında bu kitap büyük fotoğrafın ve hedefin bir parçası.”



Sabri Ülker Vakfı’nın Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirdiği, Yemekte Denge Eğitim Projesi’ne, öğrencileri fiziksel aktiviteye teşvik etmek için “Aktif Yaşıyoruz” modülü eklendi. Aktif Yaşıyoruz modülü ile Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin uygulandığı Türkiye genelinde 15 ilde, toplam 750 okulda öğrenciler, güne 10 dakikalık fiziksel aktivite ile başlıyor. Öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi açısından geniş bir öğrenci kitlesine (okul öncesinden temel eğitim birinci kademe) sahip Yemekte Denge Eğitim Projesi’ne fiziksel aktiviteyi ekleyerek sağlıklı yarınlar için önemli bir adım daha attıklarını söyleyen Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, “Milyonlarca öğrenciye ulaşan Yemekte Denge’ye ‘Aktif Yaşıyoruz’ modülü ile sağlıklı beslenme alışkanlığı kadar önemli olan fiziksel aktiviteyi de ekledik. Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü (ILSI) Araştırma Vakfı tarafından geliştirilen ve Take 10 adıyla ABD, Çin ve Tayland gibi ülkelerde uygulanan projeyi Türkiye’ye uyarladık. Hedefimiz çocuklarımıza her gün 10’ar dakikalık eğlenceli fiziksel aktiviteler yaptırarak onlara hem alışkanlık kazandırmak hem de fiziksel aktivitenin önemini anlatmak. Hedefimizde daha çok çocuğumuza sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak var” diye konuştu.