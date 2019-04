Biliyor musunuz?

01 Nisan 2019

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 22 yıldır Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, 29 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

26. İstanbul Caz Festivali, yıldız isimlerden yeni keşiflere 50’nin üzerinde konserle 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 27 farklı mekânında ağırlayacak.

Festivalin bu yılki sürprizleri arasında saksofoncu, besteci, yapımcı ve grup lideri kimlikleriyle Kamasi Washington, basçı Michael League’in liderliğinde sofistike besteleri çığır açıcı bir emprovizasyon stiliyle birleştiren Snarky Puppy, virtüoz piyanist ve besteci Aydın Esen, müziğini caz, R&B ve hip-hop unsurları etrafında ören besteci ve vokal José James, bestelediği, söylediği ve kendi enstrümanlarıyla çalıp kaydettiği şarkıları sayesinde yıldız haline gelen Jacob Collier, çağdaş cazın önde gelen piyanistlerinden Bill Charlap, caz piyanonun bir diğer yıldızı ve parlayan isimlerinden Shai Maestro, trompette öncü bir isim Paolo Fresu’nun Lars Danielsson ile ikili projesi Summerwind, caz, blues ve soul melodilerini ustalıkla bir araya getiren Mélanie de Biasio, genç neslin en yaratıcı caz müzisyenlerinden, yapımcı, besteci ve davulcu Makaya McCraven, reggae, soul, afro-beat ve latin ritimleriyle örülü, caz emprovizasyonları ile tanınan genç grup Nubiyan Twist, Azerbaycan folk müziğini cazla harmanlayarak modern bir dil yakalayan piyanist ve besteci Elchin Shirinov ve daha birçok isim bulunuyor.

Türkiye İş Bankası Müzesi, Atatürk'ün liderliğinde milletle el ele verilen Milli Mücadele’nin 100. yılında “İstiklal” başlıklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Türk milletinin verdiği mücadeleyi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan İstiklal sergisi, ziyaretçilerini yüz yıllık bir tarih yolculuğuna davet ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele’nin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi; “On Yıllık Savaş”, “Mütareke ve İşgal”, “Direniş ve Kuvayı Milliye”, “Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa”, “Hukuk ve Taarruz”, “İstiklal ve Cumhuriyet” olmak üzere altı bölümde bilgi ve belgeleri ziyaretçilere aktarıyor.

Hindistan Büyükelçiliği, Hindistan’ın sanat ve eğlence şirketlerinden Teamwork Arts, T. C. Dışişleri Bakanlığı ile T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinden güç alan Boğaziçi’ndeki Hindistan - India by the Bosphorus Festivali Hindistan’ın kendine özgü sanatsal etkinlikleri ile başladı.

İstanbul’un yanı sıra Ankara, Konya ve İzmirli sanatseverler ile buluşacak festival, zengin diyalog ve çok yönlü kültürel değişim için alan yaratarak, gösteri ve görsel sanatlardan, yemek ve popüler kültürün sergilendiği etkinliklerle iki ülke arasındaki ahengi ortaya koymayı hedefliyor. Türkiye’de ilk kez düzenlenen festival, izleyicilere Hindistan’ın renkli sanatsal ve kültürel kimliğinden keyifli bir kesit sunarken, iki ülke arasındaki işbirliklerini de teşvik etmeyi amaçlıyor. Ankara’da başlayan festival, 15 Nisan tarihinden sonra İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir’deki etkinliklerle devam ediyor.

Beyoğlu’nda bulunan Goba Art & Design’daki ‘Mimar/Sanat’ sergisinde altı sanatçının serbest çalışmaları, sanatseverlerle buluştu. Aynı zamanda mekânın ilk sergisi olan ‘Mimar/sanat’ta, Arif Özden, Kerem Erginoğlu, Müge Hansoy Kınacı, Mustafa Toner, Oğuz Yalım, Sinan Kafadar’ın çalışmaları yer aldı. Goba Art & Design’ın kurucuları Esin Sözer Kalender ve Yasin Kalender’in ev sahipliğinde, serginin ön gösterimi dolayısıyla düzenlenen davete; iş, sanat ve cemiyet hayatından isimler katıldı.

Borusan Müzik Evi’nde 4 Nisan Perşembe akşamı “Tracks of Work” projesiyle eski dünyanın ses mirasını şimdiyi anlatmak için yeniden ele alan No Tongues; 6 Nisan Cumartesi akşamı ise günümüz yeni müzik çerçevesinde avangart caz ve özgür müzik öğelerinden beslenen Abstra, saksofonda Peter Brötzmann eşliğinde saat 20.30’da müzikseverlerle buluşacak. Nanteslı dört müzisyen Ronan Prual, Ronan Courty, Alan Regardin ve Matthieu Prual “Voices of the World” adlı albüm çalışmalarında eski dünyanın vokal repertuvarına başvurdu: Çocuk oyununa benzer bir cenaze töreni, tarlaya öküzünü götüren bir çiftçi, iki Inuit kadınının şarkı söylerken gülüşmeleri... Bütün bunlar insanın müzikal yaratımını gösteren seslerdi. No Tongues, bu çalışmadan yola çıkarak geçmişin bu değerli birikimini, şimdiyi anlatmak için “Tracks of Work”te yeniden ele aldı.

Abstra, ismini Amerikalı besteci Garret Byrnes’in 2006 yılında piyano için yazmış olduğu eserden alıyor. 2010’da Gülşah Erol ile yolları kesişen bazı müzisyenler, elektro-akustik müzik yapmak üzere Abstra’yı kurdular. Abstra olarak elektronik müdahalelere vereceği tepkiler doğrultusunda, viyolonselin sınırlarında dolaşmayı ve yeni keşiflerde bulunmayı amaçlıyorlar.