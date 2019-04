Biliyor musunuz?

15 Nisan 2019

Feriye’de sergilenecek “ay”ı…



İngiliz asıllı sanatçı Luke Jerram’ın dünyayı dolaşan “Museum of the Moon”u yeni Feriye’nin açılışı için Türkiye’ye geliyor. NASA kaynaklarından alınmış fotoğraflar kullanılarak hazırlanan 7 metre çapındaki yapı, 19-21 Nisan tarihlerinde yenilenen Feriye’de sergilenecek. Ay ve ay ışığının birleşimi olarak tasarlanan “Museum of the Moon”, ayın yaklaşık 1:500.000 ölçeğindeki gerçek yüzeyini yansıtıyor. Bugüne kadar 26 ülke, 90 farklı etkinlikte sergilenen, Belçika'da Light Festival kapsamında 5 günde 640 bin kişinin deneyimlediği “Museum of the Moon”, Türkiye’de ilk kez Feriye’de İstanbullularla buluşacak.

Pera Müzesi’ndeki Çin güncel sanatının ödüllü ismi Xu Bing konuşmasını…

Pera Müzesi, Çin güncel sanatından bir kesiti izleyiciyle buluşturan “Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar” sergisi kapsamında bir dizi etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Etkinliklerin ikinci ayağını, eserleri başta MoMA, British Museum, Victoria and Albert Museum gibi önemli kurumlarda sergilenen sanatçı Xu Bing’in katılım göstereceği konuşma oluşturuyor. Xu Bing konuşmasında, sergide sunulan Arka Plan Hikayesi: Yaz Dağları (2018) adlı yerleştirmesini mercek altına alırken, sanatsal pratiğine dair bilgileri de paylaşacak. Pera Müzesi Oditoryumu’nda, 16 Nisan Salı günü saat 18.30’da başlayan etkinlik, ücretsiz izlenebilecek.

Haslet Soyöz’ün buharlı gemilerini…

Rahmi M. Koç Müzesi, sanatta 40 yılı geride bırakan karikatürist ve ressam Haslet Soyöz’ü, ‘Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri’ başlıklı resim sergisiyle beşinci defa konuk ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Soyöz’ün ‘Cennetin Gemileri’, ‘Delkos’tan Karaburun’a, ‘Vesait-i Havaiye, Berriye, Bahriye’ ve ‘Fenerler’ sergilerine ev sahipliği yapan müze, Türk ticaret donanmasının buharlı gemilerinin örneklerini sanatseverler ile buluşturuyor.

Paşabahçe’nin Göbeklitepe ürünlerini…



Paşabahçe Mağazaları, 12 bin yıllık geçmişe sahip olan ve her yıl milyonlarca turiste kapılarını açan Göbeklitepe’deki dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen ve hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlardan esinlenerek tasarlanan Göbeklitepe objeyi tarih severlerle buluşturuyor. Neolitik Çağ'a ait, üzerinde işlenmiş hayvan rölyefleri ve soyut sembollerin olduğu 'T' biçimli dikili taşlardan esinlenen obje, üzerinde görülen el ve kol tasvirleri, bu sütunların stilize edilmiş insan formları olduğunu ortaya koyuyor.

Borusan Müzik Evi’ndeki konserleri…

Bu sezon 10. yaşını kutlayan Borusan Müzik Evi bu hafta iki önemli konsere ev sahipliği yapacak. 18 Nisan Perşembe akşamı, 2017’de çıkardıkları ilk albümleriyle dikkatleri üzerine çeken Hollandalı üçlü Under the Surface; 20 Nisan Cumartesi akşamı ise gitarist, besteci, aranjör, prodüktör ve doğaçlamacı Şevket Akıncı’nın çağdaş müzik topluluğu Hezarfen Ensemble ile kaydettiği Escher Chronicles projesi müzikseverlerle buluşuyor. Her iki konser de 21.00’de başlıyor…