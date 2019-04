Biliyor musunuz?

29 Nisan 2019

Türk kahvesinin Venedik’te satılmaya başladığını…

Türk kahvesi, Caffé Vergnano Türkiye şubeleri dışında Avrupa’da ilk kez Venedik’teki Caffé Vergnano 1882 Venedik Rialto menüsüne dahil edilmesiyle Four Seasons Milano Hotel’de “Caffé Vergnano Experience” adıyla sunulmaya başlandı.

UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar listesinde yer alan Türk kahvesinin dünyaya tanıtımındaki bu gelişme, San Clemente Palace Kempinski Venedik otelinde düzenlenen özel bir lansmanla duyuruldu. Etkinlik, şirketin İhracat Departmanı Müdürü Carolina Vergnano ve markanın Türkiye yetkili distribütörü olan Mira Gıda AŞ Kurucu Ortağı Ülkü Kahraman’ın ev sahipliğinde, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği (TKKAD), Turkish Cargo, San Clemente Palace Kempinski Venedik, Arzum Okka ve BTA’nın destekleriyle gerçekleştirildi.

Tiraje Teras’ın mezelerini…

Nişantaşı’ndaki Tiraje Teras, Executive Chef Bahadır Abul’un önderliğinde mezelere farklı dokunuşlarla yaklaşarak bilinen tatlarını bozmadan lezzetlerini artırmayı hedefleyen menüler sunuyor… Şaf Abul, kullandığı ürünleri yerel üreticilerden almayı tercih ediyor… Örneğin zeytinyağını ve lor peynirini Urla’dan, beyaz peynirini Alaçatı’dan taze getirtiyor. Tiraje Teras’ın lezzetleri arasında Arnavut biberi, süzme yoğurt, sarımsak ve tereyağı ile atom; kızarmış nohut ve kimyon tohumu ile humus; Urla organik zeytinyağı, körpe enginar ve portakal ile enginar kalbi; tatlı lor, tam yağlı Ezine peyniri, trüf yağı, badem, ceviz içi ile Girit ezmesi; tahinli süzme yoğurt ile sote dana ciğer; ekşi mayalı ekmek ve dağ kekiği ile uykuluk içinde İzmir atom kokoreç; avakado püresi, acılı domates sosu ile iç midye tempura da bulunuyor…

Yalçın Gökçebağ’ın yeni sergisini…



Armoni Sanat Galerisi, İSTANBUL ART212 Sanat Galerisi’nde Yalçın Gökçebağ’ın son dönem resimlerinden oluşan bir sergiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Anadolu kırsalındaki günlük yaşamı, Karadeniz’den Ege’ye, Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e, Marmara’dan, Güney Doğu Anadolu’dan İç Anadolu’ya dek tuvaline aktarıp belgeleyen Yalçın Gökçebağ, aynı zamanda bir hikâye anlatıcısı. Sanatçı yıllarca yaptığı çok sayıda farklı işin kendisine açtığı yol, kazandırdığı gözlem gücüyle oluşturduğu hikâyeleri resimlerine yansıtıyor. Gökçebağ, “Anadolu Düşleri” sergisi 30 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında İSTANBUL ART212 Sanat Galerisi’nde görülebiliyor.

BEE'O Propolis’in ülkemizi İngiltere’de temsil ettiğini…

BEE'O Propolis, İngiltere’nin Londra kentinde düzenlenen Natural & Organic Products Europe’a katıldı. BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Bu yıl ikinci kez katıldığımız bu fuar, ürünlerimizin binlerce kişiye ulaştığı çok önemli bir fuar olma niteliği taşıyor. Bizim için uluslararası fuar katılımları hem tüketicilerimizle doğrudan temas hem de uluslararası arenada ülkemizi temsil etme adına son derece önemli. Çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, ürünlerimizi ülkemizdeki eczanelerde, perakende satış noktalarında ve online satış kanallarında herkese ulaştırıyoruz; aynı zamanda 13 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Amacımız, ülkemizdeki tarımsal üretime ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak ve Anadolu propolisini bir dünya markası haline getirmek” şeklinde konuştu.

Garanti Caz Yeşili’ndeki beş konseri…

Garanti Bankası, UNESCO tarafından 2011 yılında ilan edilen ve caz müziği için bir saygı duruşu niteliğindeki 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’ne özel konserleriyle bir kez daha cazla dolu bir akşam sunmayı amaçlıyor. Uluslararası Caz Günü’nü her sene olduğu gibi bu yıl da “5 Konser Tek Akşam” sloganıyla gerçekleştirdiği konserlerle kutlayan Garanti, 30 Nisan Salı akşamı, İstanbul’da 5 farklı mekânda cazın büyüsünü hissettirmeyi hedefliyor. Uluslararası Caz Günü perfomansları kapsamında; Babylon’da The Michael Leonhart Orchestra, The Badau’da Yotam Silberstein, Moda Sahnesi’nde Kerem Görsev Trio Feat. Elif Çağlar, Nardis Jazz Club’ta Declan Forde Trio Feat. Cansu Tanrıkulu ve Salon İKSV’de de Yussef Dayes sahne alacak. Program şöyle: 21.30 Babylon – The Michael Leonhart Orchestra; 21.00 The Badau – Yotam Silberstein; 21.00 Moda Sahnesi – Kerem Görsev Trio Feat. Elif Çağlar; 21.30 Nardis Jazz Club – Declan Forde Trio Feat. Cansu Tanrıkulu; 21.30 Salon İKSV – Yussef Dayes.