Biliyor musunuz?

13 Mayıs 2019

Aston Martin, DBS Superleggera Volante’yi tanıttı. Markanın tarihindeki en hızlı üstü açık modeli olan DBS Superleggera Volante, 5.2 litre motor hacmi ve 725 beygirlik gücüyle 340 km/h hıza ulaşabiliyor. 8 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen V12 motor, 3.6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor. DBS Superleggera Volante’nin 8 farklı tavan rengi seçeneği bulunuyor. Otomobilin üstü 14 saniyede açılıp kapanabiliyor. 8 inçlik multimedya sistemi, ısıtmalı koltuklar ve karbon fiber ön cam çerçevesi gibi donanımlarla zenginleştirilebilen DBS Superleggera Volante’de kişiselleştirilebilir geniş opsiyon seçenekleri var.

Graf von Faber-Castell, Bentley’in 100. yılında yeni bir seriyle kalem tutkunlarıyla buluşuyor. Bentley Motors, 10 Temmuz 2019'da yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Graf von Faber-Castell bu özel gün için “Limited Edition Centenary” (Asırlık Sınırlı Sürüm) özel serisini hazırladı. Bentley, yıldönümü kutlaması için her biri yalnızca 100 adet üretilen iki farklı özel sürümü satışa sunuyor: W. O. Bentley tarafından tasarlanan son arabayı anımsatan “Mulsanne W. O. Edition by Mulliner” ve Bentley'nin klasik motor yarışı tarihi ile ödüllü No. 9 Blower’dan ilham alan “Continental GT Number 9 Edition by Mulliner.” Centenary Specification arabalarında yer alan altın detaylar, Bentley'nin 100. yıldönümünü kutlamak üzere Graf von Faber-Castell tarafından yaratılan koleksiyona da ilham kaynağı oluyor. “Limited Edition Centenary” serisi, dolma kalem (M, F, EF, B), roller kalem ve tükenmez kalem olmak üzere tüketicilere üç farklı seçenek sunuyor…

Contemporary İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği, Herrick Feinstein Hukuk Müşavirliği ve Marmara Park Hotel’in katkılarıyla, Frieze New York Fuarı ile aynı tarihlerde New York’ta bir davet verdi. Davete sayıda koleksiyonerin yanı sıra ulusal ve uluslararası çağdaş sanat galerileri temsilcileri katıldı. Etkinliğin ev sahipliğini Contemporary Istanbul İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve Sanat Direktörü Anissa Touati yaptı. Davette konuklara hitap eden Contemporary Istanbul İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, binlerce yıldır sanatçılar için dev bir stüdyo görevi gören İstanbul’da düzenlenen fuarın bugün Avrupa, Asya ve Orta Doğu bölgesindeki en önemli sanat etkinliklerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye’deki sanat pazarının hızla genişlediğini vurgulayan Kahraman, çağdaş Türk sanatına yatırım yapan Türk ve yabancı koleksiyonerlerin sayısının hızla arttığına dikkat çekti.

Dijital wellness mecrası Livetobloom.com’un kurucusu Ceren Ceylan Ertaç ve Pınar Hotiç tarafından organize edilen BloomFest festivali, 25-26 Mayıs tarihlerinde Akaretler Sıraevler No:39’da gerçekleştirilecek. “Daha iyi bir yaşam” hedefleyenler için wellness konseptini işlemeyi hedefleyen BloomFest’te; meditasyon, nefes teknikleri, sağlıklı beslenme, kişisel gelişim, doğal güzellik, yoga, mindfulness, sound healing, reiki ve astroloji alanlarında uzman isimler, katılımcılara yenilenme ve arınmanın rahatlatıcı etkisini yaşatmayı planlıyor.

Chaine Des Rôtisseurs Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Jeunes Chefs Rôtisseurs Yarışması’na (Ulusal Genç Şefler Yarışması) Türkiye’nin farklı illerindeki önde gelen restoran ve otellerde çalışan 10 genç şef katıldı. Etkinliğin ev sahipliğini Gastronometro üstlendi. Metro Türkiye’nin 2016’dan bu yana ürün sponsoru olduğu yarışmada şeflere her yıl olduğu gibi çeşitli malzemelerle dolu siyah bir kutu verildi ve bu malzemelerle başlangıç - ana yemek - tatlıdan oluşan üçlü bir menü oluşturmaları için yarım saat süre tanındı. Kutuda; Ege otları (Cibes, ısırgan), siyah sarımsak, Kars gravyeri, keklik, İskenderun karidesi, Seyit domatesi, tatlı patates, Malta eriği, maş fasulyesi, ve kuzu göbeği mantarı yer aldı. Erzincan tulumu, Ödemiş patatesi ve Aydın inciri ise siyah kutudaki coğrafi işaretli ürünler olarak sıralandı. Menülerin belirlenmesinin ardından şefler, dört kişilik menülerini hazırladı. Üç buçuk saat süren maratonun kazananı Four Seasons Hotel Sultanahmet’ten Metin Yavuz olurken Four Seasons Hotel Bosphorus’tan Baran Çimen ikinciliği, Fairmont Quasar Istanbul’dan Mert Karakuş ise üçüncülüğü elde etti.