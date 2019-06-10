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Türkiye İş Bankası Müzesi’nin günlük ziyaretçilerinin bayramda 10 bini aştığını; “İplikten Çözülenler” sergisi sanatçılarından Holzapfel’in konuşmasını; W Istanbul’un bahçesini; La Rica’nın Türkbükü’nde açıldığını biliyor musunuz?
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