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Enka Açıkhava’nın bu haftaki programını; Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki Gösteri Sanatları Günleri’ni; İstanbul Modern’deki “Uluslararası Sanatçı Filmleri”ni; “Cemil Şov“ sinema filminin çekimlerinin tamamlandığını biliyor musunuz?

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