Biliyor musunuz?
People Make The Brand Konferansı’nın bu yılki temasını; Zaxi Restaurant’ın yaz menüsünü; The Populist menüsüne eklenen lezzetleri; Kalamış’taki WestPort Pub’ı; Miela Restaurant’daki Karadeniz mutfağını biliyor musunuz?
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