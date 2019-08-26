Biliyor musunuz?
“Barış için Müzik Orkestrası”nın ENKA’da sahne alacağını; Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri’nde Gaye Su Akyol konserini; “Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara” video yerleştirmesini; Pagos Sanat Günleri’ni; Gümüşlük Caz Kampı’nı biliyor musunuz?
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