Biliyor musunuz?
Albaraka Hat Koleksiyonu’nun bu kez Amsterdam’da sergilendiğini; Lalezar’daki nostalji yolculuğunu; Piyanist Güher ve Süher Pekinel’e verilecek ödülü; Ara Güler’in törenle anıldığını biliyor musunuz?
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