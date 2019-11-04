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İstanbul Modern’deki Müzeler Konuşuyor etkinliğinde Fransa’nın konuk olacağını; 29. Akbank Caz Festivali’ni 17 bin müzikseverin takip ettiğini; SALT Kış Bahçesi’nin konuşmacısı bitki ressamını; Leman Dorsay’ın yeni fotoğraflarını biliyor musunuz?
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