Bir de küratöründen dinleyin!

04 Şubat 2019



İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, "Batıya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi'nin 150 Yılı (1868-2018)" sergisi kapsamında kültür ve tarih meraklılarını küratörle sergi turuna davet ediyor. Katılımcılar bu turda sergiyi küratör İzzeddin Çalışlar eşliğinde gezerken, bir kamu kuruluşunun nadir rastlanır özerk kurumsallaşma öyküsüne şahit olacak.

Tur kapsamında Çalışlar, Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi Koleksiyonu ve Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Arşivi ile mezunların koleksiyonlarından derlenen fotoğraf, film, efemera ve mektebin farklı dönemlerinde kullanılmış objeler gibi çeşitli orijinal malzemeler hakkında detaylı bilgi verecek.

Rezervasyon gerekiyor

Tur, 07 Şubat Perşembe günü saat 18:30'da ücretsiz gerçekleştirilecek; ancak, kontenjan sınırlı. Tura katılmak için resepsiyon@iae.org.tr e-posta adresinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Beyoğlu Tepebaşı'ndaki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Pazar günleri hariç haftanın her günü 10:00 - 19:00 saatleri arasında gezilebiliyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü aynı zamanda bir kütüphane! Kütüphane çalışma saatleri hakkında ayrıntılı bilgi, http://www.iae.org.tr adresinde…