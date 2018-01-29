Bir kente farklı merceklerden bakmak…

29 Ocak 2018

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün, İstanbul araştırmalarına farklı bir boyut kazandırmak amacıyla düzenlediği, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri İstanbul'una odaklanan "Arka Oda Toplantıları" devam ediyor. "Arka Oda Toplantıları"nın bu yılki ilk konuğu Prof. Dr. Baha Tanman "18. Yüzyıl Sonlarından Günümüze Haliç Kıyılarında Yapılaşma ve Değişim" başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.

Haliç nasıl sanayi bölgesi oldu?

Konuşma, III. Selim (1789-1807) ve II. Mahmud dönemlerinde (1808-1839) Osmanlı yönetiminde meydana gelen önemli gelişmeleri belirleyerek bu gelişmelerin Haliç kıyılarındaki değişime olan etkilerini değerlendiriyor.

III. Selim döneminde Aynalıkavak Sarayı'nın ana binasının yıkılarak arsasının tersaneye katılmasının ardından, II. Mahmud döneminde sahil saraylarının yerine sanayi yapılarının inşa edilmesiyle başlayan sürecin, erken Cumhuriyet döneminde Haliç kıyılarının tümüyle sanayi bölgesine dönüşmesiyle son bulduğunu vurgulayan Tanman, konuşmasında Bostancıbaşı Defterleri'nden yararlanarak bölgedeki yapılaşma ve değişimi görünür kılıyor. 31 Ocak Çarşamba günü saat: 18.30'da başlayan sunum ücretsiz.

Gelecek konuşmalar

Prof. Dr. Baha Tanman'ın konuşmasıyla başlayan sezon 22 Şubat Perşembe günü Oğuz Tekin'in "İstanbul'u Tanıyor Muyuz? Kentin Tarihini Sikkelerden Okumak", 29 Mart Perşembe günü Dr. Hatice Adıgüzel'in "Bir Tasarımın İzinde: Yeni Bulgular Işığında" ve 26 Nisan Perşembe günü Prof. Dr. K. Kuygün Eyüpgiller'in "Günümüz İstanbul'unda Kültür Mirasının Korunması ve Restorasyonlar Üzerine Gözlemler" başlıklı sunumlar ile devam edecek.