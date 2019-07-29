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Bir Sonbahar Festivali “Neue! Step”

Zorlu PSM, 7. sezonunda yeni bir festival programı hayata geçirerek; neo-klasik, ambient, minimal, deneysel ve avangart türleri bir araya getiren Neue! Step ile 11-29 Eylül tarihleri arasında müzik ve kültür sanat tutkunlarıyla buluşmayı hedefliyor.

Bir Sonbahar Festivali “Neue! Step”
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