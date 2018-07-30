Bodrum Bale Festivali “Zorba” ile başlıyor

30 Temmuz 2018

FARUK ŞÜYÜN

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 16 yıldır düzenlenen “Uluslararası Bodrum Bale Festivali”, 1 - 15 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek.

Açılış “Zorba” ile…

Festivalin 1 Ağustos Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek açılışı, 35’ten fazla ülkede sergilenen “Zorba” balesi ile yapılacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Nikos Kazancakis’in dünyaca ünlü başyapıtı, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat bulacak.

Flamenko rüzgârı

3 Ağustos Cuma akşamı Bodrumlu sanatseverler İspanya’dan gelen ve üç kardeşin Rosario, Ricardo, José Castro Romero’nun kurduğu “Castro Romero Flamenco” topluluğunu izleyecekler. Topluluk, kendi müzikleri ve koreografileriyle “Esencia Flamenca” adlı performanslarını sahnede sergileyecekler.

Viyana Bale Yıldızları Akşamı

Festival, 8 Ağustos Çarşamba akşamı “Viyana Bale Yıldızları Akşamı” ile devam edecek. Viyana Devlet Opera Balesi Birliği klasik balenin örneklerinden bir performans sahneleyecek.

Yeldeğirmenleriyle dans

Yine klasik bale ile devam eden festivalde 11 Ağustos Cumartesi akşamı İstanbul Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları tarafından “Don Kişot” balesi sergilenecek. Miguel de Cervantes’in aynı adlı romanından hareketle sahnelenen eserde müzikler, Ludwig Minkus’un imzasını taşıyor.

Kapanış Frida ile

Festivalin kapanış gecesi Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, 2015-2016 sezonunda dünya prömiyeri gerçekleştirilen “Frida” ile seyirci karşısına çıkacak. 15 Ağustos Çarşamba akşamı sahnelenecek eserin müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo, Aksel Akın’a, koreografisi ise Özgür Adam İnanç’a ait.