Bodrum, bir kez daha "yelkenler fora!" dedi

23 Ekim 2017

Akdeniz'in en büyük deniz festivali ve yelken yarışlarından The Bodrum Cup'ın 29.su, geçtiğimiz hafta içinde Bodrum koylarında gerçekleştirildi. Etkinlik Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal 29 yılda toplam 2 bin 256 yelkeni misafir ettiklerini vurgulayarak "yıllık ortalamalara baktığımızda da her yıl ilginin daha da arttığını, daha çok katılımcı ve ziyaretçiyi Bodrum'un güzel koylarıyla buluşturduğumuzu söyleyebiliriz. 29 yılda yarattığımız bu değer, gerek Bodrum gerekse de Türkiye için önemli bir tanıtım fırsatıdır… Kurumların verdiği desteğin her sene giderek artması bizleri çok mutlu ediyor. Hedefimiz The Bodrum Cup'ı Akdeniz'in en büyük yelken festivalini yapmak. Sosyal sorumluluk projelerimize önem verip bununla öne çıkmak istiyoruz. Bu doğrultuda artık etkinliğimizde kara aktivitelerine de ağırlık veriyoruz" dedi.

"Koyuma Dokunma!"

Uysal şöyle devam etti:

"Bu yıl da Kisebükü'nde 'Koyuma Dokunma' etkinliğini gerçekleştirerek bize kucak açan yarımda koya karşı simetrik bir şekilde dizilerek sevgi çemberi oluşturacağız. İnsan ve doğanın birlikte, doğal haliyle güzel olduğunu vurgulayacağız."

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, bayrağı devretmelerinin ardından yaşanan gelişmelerden çok mutlu olduğunu ifade ederek "29 yıl önce bu işe karar verdiğimizde gulet turizminin gelişim potansiyelini görmüştük. Koylar şahane, personel süngercilik ve denizcilikten gelme, yemekleri harika... Bunu yelkenlerle süsleyelim istedik; turizme katkı olsun. Rüzgârı kullanırsak sezonumuzu 12 aya çekebiliriz diye düşündük. Her yıl ekim ayında düzenlenen The Bodrum Cup sayesinde Bodrum'un her mevsim güzel olduğunu gösteriyoruz. Seneye hedefi İstanbul'a çekiyoruz. 30. yılı İstanbul'dan başlatmak istiyoruz. Akdeniz'in en büyün yarışı olmak üzere yol çıktık, bunu başaracağız" şeklinde konuştu.

The Bodrum Cup'a katılan yelkenciler, başta Gökova olmak üzere koylardaki acımasız yapılaşmaya dikkat çekmek için bir araya geldiler. 17 Ekim Salı günü ilk etap olan Bodrum-Kisebükü TAV Passport etabı sonunda yarım ay şeklindeki Kisebükü sahil kıyısının önünde toplanan tekneler, koya karşı simetrik bir şekilde dizilerek kara ile denizi birbirine kavuşturan tam bir çember oluşturdular. Evrensel dilde sonsuz sevgiyi simgeleyen bu çemberle doğayı korumanın ve insan ile doğa birlikteliğinin gücü vurgulanmak istendi.

Sadun Boro da anıldı

18 Ekim Çarşamba günü ise Kisebükü'nde yaşamını denize ve doğanın korunmasına adamış, dünyanın çevresini teknesiyle dolaşan ilk Türk denizci Sadun Boro için de bir anma töreni yapıldı. Kisebükü-Bodrum rotasındaki yarışın ardından Alize yatındaki Art Show kapsamında 13 ressamın eserlerinin bulunduğu bir sergi açıldı. Akşam programında Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Yrd. Doç. Dr. Hakan Gürsu'nun "Ödüllü Tekne Tasarımları" konulu söyleşisi de bulunuyordu…

The Bodrum Cup'ın karada gerçekleştirilen etkinlikleri arasında Mavi Yolculuk Mutfağı yemek yarışması da yer alıyordu… Melis Dağ, Duygu Soylu, Meya ve Bora Duran'ın sahne aldıkları; yarışlarda çekilen fotoğrafların ödüllendirildiği etkinliğin özelliklerinden birisi, teknelerin yolcuları ile birlikte katılabilmeleri olanağıydı…

Birinciler ödüllerine kavuştu

Yalıkavak ve Gökova koylarını kapsayan ve hafta boyunca süren 5 etaplı etkinliğin son parkuru, geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirildi… Aynı akşam yapılan törende kategori birincileri ödüllerine kavuştu.

The Bodrum Cup toplam sonuçlarına göre "Nazlım II" birinci, "Vals" ikinci ve "Dragonfly" üçüncü oldu. Gulet kategorisinde "Dragonfly" birinci, "Vals" ikinci ve "Metro Grandi" üçüncü gelirken, mozaik kategorisinde "Nazlım II" birinci, "Wendy" ikinci ve "Anitta" üçüncü oldu. Tırhandil kategorisinin birincisi "Kalita" olurken, ikinci sırada "Hızır 1" ve üçüncü sırada da "Bastarda" geldi. Performans kategorisinde "Melody II" birinci olurken, standart kategoride "Take it Easer" birinci, "Nerissa" ikinci ve "Elele II" üçüncü sırada yer aldı. Cruiser kategorisinde ise "Wahring Darling" birinci, "Milta Marina Capehorn" ikinci ve "Fortuna" üçüncü oldu.

The Bodrum Cup, Cumartesi akşamı sahne alan Mazhar, Fuat, Özkan konseri ile sona erdi…