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Bodrum’da Türk filmleri haftası

9. Bodrum Türk Filmleri Haftası; Bodrum Kalesi, Oasis Cinemarine Sinemaları, İskele Meydanı, Mumcular Köy Meydanı ve Kos Orpheus sinemalarında 19-27 Eylül tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Bodrum’da Türk filmleri haftası
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