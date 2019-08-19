Bodrum’da Türk filmleri haftası
9. Bodrum Türk Filmleri Haftası; Bodrum Kalesi, Oasis Cinemarine Sinemaları, İskele Meydanı, Mumcular Köy Meydanı ve Kos Orpheus sinemalarında 19-27 Eylül tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.
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