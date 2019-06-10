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Boğaziçi Üniversitesi’nde gizli hazine: Nadir Eserler Koleksiyonu

Boğaziçi Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu, 28 bin 783 eserle Robert Kolej’in ilk yıllarından bugüne uzanan kültür tarihimizin önemli isimlerine ait eserlerin yanı sıra, bağışçılardan gelen değerli eser ve koleksiyonları da içeriyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde gizli hazine: Nadir Eserler Koleksiyonu
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