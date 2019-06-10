Boğaziçi Üniversitesi’nde gizli hazine: Nadir Eserler Koleksiyonu
Boğaziçi Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu, 28 bin 783 eserle Robert Kolej’in ilk yıllarından bugüne uzanan kültür tarihimizin önemli isimlerine ait eserlerin yanı sıra, bağışçılardan gelen değerli eser ve koleksiyonları da içeriyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.