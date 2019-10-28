Boğaziçi’nde baroktan tangoya İspanyol esintileri
Boğaziçi Üniversitesi, 23 yıldır düzenli olarak her Çarşamba akşamı Albert Long Hall’de düzenlenen klasik müzik konserleriyle yediden yetmişe tüm İstanbullu müzikseverleri bir araya getirmeyi hedefliyor.
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