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Boğaziçi’nde baroktan tangoya İspanyol esintileri

Boğaziçi Üniversitesi, 23 yıldır düzenli olarak her Çarşamba akşamı Albert Long Hall’de düzenlenen klasik müzik konserleriyle yediden yetmişe tüm İstanbullu müzikseverleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Boğaziçi’nde baroktan tangoya İspanyol esintileri
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