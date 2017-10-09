Borusan Contemporary'den ABD'ye sanat çıkarması

09 Ekim 2017

Borusan Contemporary Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan seçme eserlerden oluşan iki yeni sergi, Amerikalı sanatseverlerin ilgi ve beğenisine sunuluyor. Küratörlüğünü Borusan Contemporary Sanat Yönetmeni Kathleen Forde'un yaptığı sergilerden ilki Hareketli Görüntü: Betimleme 29 Temmuz'da Ann Arbor'da açıldı. Sergi 26 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak. Uvertür: Borusan Contemporary Sanat Koleksiyonu'ndan Bir Seçki başlıklı ikinci sergi ise 12-28 Ekim 2017 tarihleri arasında New York'ta sanatseverlerle buluşacak.

Ann Arbor'da açılan Hareketli Görüntü: Betimleme, Borusan Contemporary Sanat Koleksiyonu'nun, Michigan Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergilenen üçüncü ve son sergisi. Açılışından bu yana ilgi gören sergi, geleneksel portre kavramları üzerine çağdaş bir bakış sunan Hannu Karjalainen, Daniel Rozin ve Marina Zurkow'un eserlerinden oluşuyor. Michigan Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzesi'nde açılan ve yine Borusan Contemporary Sanat Koleksiyonu'ndan eserleri içeren önceki iki sergi, zaman odaklı medya sanatında manzara ve performans araştırmalarını irdeliyordu.

Zamana dayalı medya sanatı

12 Ekim'de New York'ta açılacak Uvertür: Borusan Contemporary Sanat Koleksiyonu'ndan Bir Seçki başlıklı ikinci sergi ise Jim Campbell, Daniel Canoger, U-Ram Choe, John Gerrard, Claudia Hart, Ali Kazma, Michal Rovner ve Allard van Hoorn gibi sanatçılardan oluşan uluslararası bir kadro tarafından üretilmiş yapıtlardan oluşuyor. Zamana dayalı media-art örneklerini içeren sergideki eserler insan algı ve hafızasını, tarihsel dokümantasyon sürecini, ayrıca kimlik ile çevrenin değişen kavramlarını inceliyor. Dijitalleştirilmiş manzaralar, yeni üretilmiş videolar ve interaktif portrelerden oluşan sergi, 28 Ekim'e kadar Manhattan'ın Lower East Side bölgesindeki 208 Bowery Galerisi'nde sergilenecek.

Borusan Contemporary Sanat Yönetmeni Kathleen Forde, ABD sergilerini değerlendirirken, "ABD'deki sergiler, Borusan Contemporary'nin medya sanatlarındaki son toplama faaliyetlerinde odaklanılan coğrafi bölgenin, estetik menzilin ve uygulama çeşitliliğinin canlı hali olarak işlev görüyor. Sergilerimiz, önde gelen çağdaş sanatçıların zaman ve mekânı, hareket ve atalet, ışık ve karanlık, ses ve sessizlik, portre ve peyzajı ve hatta bazen önemli güncel olayları nasıl değerlendirdiğini görmek için izleyicilere fırsatlar sağlıyor" diyor ve ekliyor: "Ann Arbor ve New York'ta izleyicilerimizle bağlantı kurmaktan heyecan duyuyoruz."