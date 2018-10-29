Bu müzayede "sessiz!"

29 Ekim 2018

Koleksiyoner, sanat danışmanı Gül Ergi, Ergi ailesi koleksiyonu için Raffi Portakal ve Maya Portakal ile birlikte sessiz müzayede düzenliyor. Ergi ailesinin koleksiyonlarının sergileneceği "Sessiz Müzayede"ye, Mim Kemal Öke Sokak'taki Portakal Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek.24 Kasım'da başlayacak müzayede alışılagelmiş müzayedelerden farklı olarak 7 gün sürecek.

Eserler hakkında konuşan Gül Ergi "Bu eserleri özenle seçtim. Türkiye'de de girecekler koleksiyonları her açıdan zenginleştireceklerine inanıyorum, müzayede gelirinin bir kısmı ile genç yeteneklere, resim ve heykel öğrencilerine de eğitim desteği vereceğim için de çok mutluyum" diyor.

Nasıl olacak?

Sessiz Müzayede şöyle gerçekleştirilecek:

Koleksiyonerler, önce kaydını yaptıracak. Her eserde bir künye kartı olacak. Bu künye kartının yanında bir de arttırım kartı bulunacak. O arttırım kartında eserlerin fiyat aralığı yazacak. Bu fiyatlardan yapılan teklif, tarihi ve saatiyle kaydedilerek bir bayrak numarası verilecek. Bu teklifin üstüne başka birinden bir teklif gelmediği takdirde yedi günün sonunda o eser, teklif verenin olacak.

Üstüne bir teklif olduğunda ise teklif yapan aranarak "Arttırıyor musunuz?" diye sorulacak... Alıştığımız müzayedelerden bir farkı da şöyle: Normal müzayedede sırası geçen eser, sonradan alınamıyor. Burada ise eğer o eser satılmadıysa, almak mümkün.