Bu "Toprağın Mirası" 300 eser sergileniyor

12 Şubat 2018

Rezan Has Müzesi'nin arkeoloji koleksiyonundan bir seçki, Rezan Has Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

İhtiyaçların, inanç ve bizzat yaşamın kendisinin belirleyip biçimlendirdiği ve geçmiş yaşam algıları ve hayata bakış açılarının ilk elden tanığı arkeolojik mirasın "Neolitik Dönem"den "Selçuklu Dönemi"ne kadar kısa öyküsü sergide ziyaretçilerini bekliyor.

Anadolu'nun Neolitik Döneminden, yani yaklaşık 9 bin yıl öncesinden başlayarak sırasıyla Kalkolitik, Tunç, Demir, Yunan, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine dek uzanan kesintisiz bir kronolojik izlemle sunulan geçmişin gündelik hayatından bir kesit; mutfak eşyaları, süs eşyaları, dini objeler, silahlar gibi objeler üzerinden geçmiş hayatlardaki sevinç, telaş, kaygı ve üzüntülerin aslında günümüzden pek de farklı olmadığını duyumsatıyor.

Yaklaşık 300 eserin yer aldığı "Toprağın Mirası" sergisi, 31 Ekim 2018 tarihine dek Rezan Has Müzesi'nde gezilebiliyor.