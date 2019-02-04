Bugün, "Ev Yapımı Çorba Günü"

04 Şubat 2019

Çorba, yaklaşık 9 bin yıldır insanoğlunun midesini ısıtıyor… Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde tüketilen çorba için de takvimlere bir "gün" koyulmaması düşünülemezdi. Mevsimin iyice kışa döndüğü Şubat ayının 4. günü (bugün), kimi ülkelerde "Ev Yapımı Çorba Günü" olarak kutlanıyor.

Anadolu kültüründe ve Türklerde çorbanın folklorik önemi çok büyük. Avrupa ve Amerikan kültürlerinin aksine, Türk mutfağında daha çok sulu olarak pişirilen yemekler öne çıkıyor. Bu nedenle çorbanın zengin çeşitlerini Türklerin geliştirdiği yaygın bir kanı. Batı'da sadece iştah açıcı olarak tüketilen çorba, bizim kültürümüzde yemek olarak da yer alıyor. Yemeksepeti'nin verilen siparişler üzerinden gerçekleştirdiği araştırmada çorbadaki ilk tercihimiz, mercimek olarak gözüküyor. Mercimek çorbasını öylesine seviyoruz ki, 2018 yılında verilen 1 milyon 700 bin mercimek çorbası, toplam çorba siparişlerinin yüzde 50'sini oluşturuyor.

Ezogelin ikinci sırada

Kullanıcıların birleştiği bir diğer ortak lezzet olan ezogelin çorbası siparişlerin ikinci sırasında yer alırken sırasıyla tavuk suyu ve kelle paça çorbası ise en sevilen ortak lezzetlerden.

Yemeksepeti'nde Trabzon'dan Konya'ya, Gaziantep'ten Adana'ya farklı yöresel çorbalar sipariş sayılarındaki artış ile dikkat çekiyor. İç Anadolu'nun ünlü lezzeti arabaşı çorbası, diğer yöresel lezzetler arasından sıyrılıyor ve yüzde 67 artış ile 2018'de sipariş sayısını en çok artıran lezzet oluyor.

Gaziantep'in beyran çorbası yüzde 62 artışla atağa geçerken; Trabzon'un karalahana ise sipariş oranını yüzde 42 artırarak en sevilen yöresel lezzetler arasında yer alıyor.

Kiminin bayıldığı kiminin mesafeli durduğu bir çeşit olan balık çorbası yüzde 58 oranla 2018 yılında sipariş sayısını en çok artıran çorbalardan oldu.



Türk mutfağının kült çorbası tarhana ise online siparişlerde daha fazla tercih edilmeye başlandı ve siparişi sayısını yüzde 50 arttırdı. Yine klasik bir lezzet olan yayla çorbası da yüzde 40 daha fazla sipariş edildi. Türk mutfağının en klasik lezzetlerinden işkembe çorbası da geçen seneye göre yüzde 38 sipariş artışı ile gözde lezzetler arasında yer aldı.

Dünya çorbalarına temkinliyiz

Geride bıraktığımız yıl, online siparişlerde dünya mutfaklarından çorba çeşitlerinin siparişlerinde de artış yaşandı. Ancak veriler gösteriyor ki, konu çorba oldu mu Türkler kendi kültüründen çok da uzaklaşmayı sevmiyor.

Örneğin; Türk mutfağındaki yeri yeni sayılabilecek brokoli çorbasının siparişleri yüzde 13 artarken; Japon mutfağının ünlü çorbası miso'nun sipariş oranı sadece yüzde 6 ve yine Asya mutfağından bir lezzet olan noodle çorbasının siparişleri ise yüzde 17 arttı.