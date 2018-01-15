Cam da, lületaşı da, balmumu heykeller de sergileniyor…

15 Ocak 2018

Eskişehir, müzeler kenti… Benim birçoğunu daha önce gezdiğim 20'nin üzerinde müze bulunuyor… Eskişehir'i daha önceki yazımda anlatmıştım:

https://www.dunya.com/ehlikeyf/eskisehir039de-mekanlar-ve-lezzetler-pesinde-haberi-318222. Lezzet duraklarını, görülecek yerleri, Eskişehir tarihini bulacağınız yazıma lütfen göz atın… Bugün, müzelerinin kısa kısa tanıtımlarıyla devam edeceğiz:

Cumhuriyet Tarihi Müzesi

Cumhuriyet döneminin Eskişehir'deki en eski binalarından biri olan eski askerlik şubesi olarak bilinen, Odunpazarı semtindeki tarihi bina Anadolu Üniversitesine tahsis edildikten sonra restore edilmiş ve Cumhuriyet Müzesi olarak düzenlenmiş.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş Müzesi

Mestanoğlu Halil Konağı, 2016'dan bu yana Eskişehir Kurtuluş Müzesi olarak hizmet veriyor…

Çağdaş Sanatlar Müzesi

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nün merkezinde yer alan Çağdaş Sanatlar Müzesi, Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi örneklerinden olup döneminde Askeri Kışla ve Talimgâh binası olarak kullanılmış. Müze binasında her biri 110 m² olan 3 adet sergi salonunun yanı sıra belgelikler ve yönetim bölümleri yer alıyor.

Çağdaş Cam Sanatları Müzesi

2007 yılında Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi ve Cam Dostları Grubu'nun işbirliği ile kurulmuş Türkiye'nin ilk cam müzesi…

Lületaşı Müzesi

Odunpazarı Belediyesi tarafından ziyarete açılan müzede lüle taşının ulaştığı teknik ve estetik birikim sergileniyor…

Eğitim Karikatürleri Müzesi

Müzede karikatür arşivindeki eserler sergilenirken alt kat salonunda yerli ve yabancı karikatürcülerin sergileri de sürdürülüyor. Müzeden araştırma amacıyla da yararlanmak mümkün, bu amaçla bir kitaplık oluşturulmuş.

Zooloji Müzesi

Eskişehir ve çevresinin biyolojik çeşitliliğinin tanıtımı için bir araya getirilen koleksiyonlar bu müzede sergileniyor…

Havacılık Müzesi

Müzede, çeşitli tip ve modellerde sivil ve savaş uçakları yer alıyor. Kapalı bir mekânda ise pilot giysileri, rozetler, maket uçaklar ve uçak motorları bulunuyor.

İnönü Karargâh Binası Ve Savaş Müzesi

Kurtuluş Savaşı'nda Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü'nün Karargâh Binası olarak kullandığı evde oluşturulan müze 2001'de açılmış.

Odunpazarı Belediyesi Cam Atölyeleri ve Müzesi

Mesleki ve sanat eğitiminde (OMEK) Odunpazarı Meslek ve Sanat Edindirme Kursları bünyesinde açılmıştır, hediyelik eşya da satılmaktadır…

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği Müzesi

Kent Belleği Müzesi, Eskişehir'in geçmişinden bugüne gelişiminde rol oynayan ve Eskişehir'e özgü olan unsurların dijital ortamda kayıt altına alındığı bir müzedir…

Demiryolları Müzesi

Eskişehir Garı yanındaki iki dönümlük arazi üzerindeki 106 yıllık tarihi binada yer alıyor…

Yunus Emre Müzesi

Mihalıçcık'a bağlı Yunus Emre Beldesi'ndeki Yunus Emre Müzesi l974 yılında Kültür Bakanlığı tarafından ziyarete açılmış…

Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi

Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi aynı zamanda Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde de ev sahipliği yapıyor.

Ballıhisar/Pessinus Açıkhava Müzesi

Eskişehir Valiliği'nin desteği ve Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nin katkıları ile 1988 yılında bir açık hava müzesi düzenlenmiş…

Seyitgazi Bor ve Etnografya Müzesi

Osmanlı Dönemine ait Selçuklu Hamamı'nda bulunuyor.

Eskişehirspor Müzesi

Kurşunlu Külliyesi karşısında bulunan daha önce KaraKamil İletişim Merkezi olarak geçen 3 katlı eski Odunpazarı konaklarından olan ev, Mayıs 2013 tarihinde Eskişehirspor'a tahsis edilmiş ve müze haline dönüştürülmüş.