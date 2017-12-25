"Camda Dünya Mirası" koleksiyonu

25 Aralık 2017

Paşabahçe Mağazaları, Türkiye'nin tarihi ve kültürel varlıklarına yer verdiği "Camda Dünya Mirası' koleksiyonuyla, Anadolu'nun tarih boyunca ev sahipliği yaptığı uygarlıkların birleşiminden oluşan ve UNESCO tarafından koruma altına alınan 20 eseri tarih ve sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyor.

Sanatsal ve tarihi zenginlikleri içinde barındıran Güneydoğu'nun şiirsel kentlerinden Mardin'de bulunan kubbelerinden ilham alınarak tasarlanan Ulu Kubbe Sahan, el imalatı krem opal camdan üretilerek, üzerindeki rölyef desenleri altın yaldız kullanılarak dekore edildi.

Aynı seriden bir diğer ürün olan Ani Rüzgâr Mumluk, yüzyıllardır birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Ani kentinin zengin mimari yansımalarını taşıyan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı Kars'a 48 km uzaklıktaki Ani Arkeolojik alanında bulunan yapılardaki kemer, sütun ve hayvan motiflerinden esinlenerek el yapımı camdan üretildi.

Üzerindeki desenlerin tümü el işçiliği ile 24 ayar altın ve eskitme boyalar kullanılarak tasarlanan mumluk da Ulu Kubbe Sahan gibi sınırlı sayıda üretimiyle koleksiyondaki yerini aldı.