Can kulağıyla dinliyorlar!
Mastercard'ın gerçekleştirdiği Ses Endeksi araştırmasının sonuçlarına göre, “sesli eğlence” harcamalarının son 12 ayda yüzde 19 oranında arttığı ve Avrupa genelinde yılda ortalama kişi başı 212 Euro’ya ulaştığı tespit edildi.
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