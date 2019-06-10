ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C

Caz coşkusu 29 Haziran’da bir kez daha yaşanacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 22 yıldır Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali bu sene 26. kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Caz coşkusu 29 Haziran’da bir kez daha yaşanacak
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.