Caz coşkusu 29 Haziran’da bir kez daha yaşanacak
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 22 yıldır Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali bu sene 26. kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.