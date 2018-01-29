Cazkolikler 25 yıldır bu festivalde buluşuyor…

29 Ocak 2018

Dile kolay, çeyrek asır geçmiş… Geçtiğimiz haftalarda Dünya Kitap Ödülleri'nin 25. yılını kutladığımız için gayet iyi biliyorum senelerin değerini… Daha dün gibi hatırlıyorum İstanbul Müzik Festivali içindeki caz konserleri ile kanat alıştırmalarını ve 1994'teki ilk festivali…

Konserlere nasıl coşkuyla gittiğimizi; aralarında Al di Meola, Bryan Ferry, Björk, Buena Vista Social Club, David Sanborn, Dead Can Dance, Eric Clapton, George Benson, Grace Jones, Herbie Hancock, John McLaughlin, Joan Baez, Joss Stone, Joe Sample, Keith Jarrett, Marianne Faithfull, Marcus Miller, Massive Attack, Morrissey, Nick Cave, PJ Harvey, Paul Simon, Paco de Lucia, Patti Smith ve Wynton Marsalis'in bulunduğu isimleri nasıl heyecanla izlediğimizi…

Etkinlik gecesi, İstanbul'un uluslararası konser haritasında önemli bir yer edinmesini sağlayan festivalin geride bıraktığı 25 yılda 700'den fazla konserde 5 bin 200'ün üzerinde sanatçıyı ve 730 bine yakın seyirciyi ağırladığını öğrendik…

Geniş çerçeveli bir festival

İstanbul Caz Festivali'nin bir başka özelliği de sadece müzikseverler ile sanatçıları buluşturma amacıyla sınırlı kalmaması, Türkiyeli sanatçıların çalışmalarını ve yeni üretimlerini destekleyen ve bu alanda yeni nesilleri teşvik eden geniş çerçeveli bir festival olma özelliği de taşıması.

İstanbul Caz Festivali'nin 25. yılı nedeniyle Salon İKSV'de özel bir buluşma gerçekleştirildi geçtiğimiz günlerde. Geceye, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin ve İKSV eski Genel Müdürü Melih Fereli konuşmacı olarak katıldılar.

Bülent Eczacıbaşı: Bize gurur veriyor

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı açılış konuşmasında "Tohumları 1980'li yıllarda, İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen caz konserleriyle atılan İstanbul Caz Festivali, 1994'te ayrı bir etkinlik olarak yapılanmıştı. O günden bu yana, kentin farklı mekânlarını kullanışıyla İstanbul'la kenetlenen, seyircisinin yoğun ilgisi ve sevgisiyle büyüyen festivalimizin İstanbul'da caz beğenisinin derinleşmesi açısından da büyük etkileri olduğuna inanıyoruz. Her yıl temmuz ayının özlemle beklenmesini sağlayan festivalimiz caz ve güncel müziği kentin gündemine taşıyor ve İstanbul izleyicisine dünyanın dört bir yanından usta müzisyenlerle buluşma ve müziğin yeni ufuklarını keşfetme imkânı sunuyor. Bu alanda çalışan müzisyenlere birlikte özgün üretimler sergilemek için fırsatlar yaratırken cazın coşkusunu kentin farklı noktalarına, sokaklarına, vapurlarına, parklarına taşıyan festivalimizin çeyrek asrı geride bırakması bize gurur veriyor" dedi. Eczacıbaşı, 2005'ten bu yana festivalin direktörlüğünü yürüten Pelin Opcin'in, Londra Caz Festivali'nde programlama direktörlüğü görevini üstlenmesine de değinerek kendisini tebrik etti.

Görgün Taner: Ortak emek

İKSV Genel Müdürü ve 1994-2002 yılları arasında İstanbul Caz Festivali'nin direktörlüğünü üstlenen Görgün Taner "25 yıllık bir festivali ortaya çıkartmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diyerek başladığı konuşmasında, "Bugün dünyanın önde gelen sanatçılarının ziyaret haritasında İstanbul varsa bunda bu sene 25. yılı birlikte kutladığımız İstanbul Caz Festivali'nin önemli katkısı vardır. Hiçbir kalıcı eser tek bir kişi ya da kurum tarafından gerçekleşmiyor. Tüm bu süreçte birlikte öğrendiğimiz ve çalıştığımız tüm kişiler, 25 yılda emeği geçen tüm İKSV çalışanları, rehberler, prodüksiyon ekibi, müzisyenler, reklamcılar, tasarımcılar, sektör profesyonelleri ve festivali 21 yıldır destekleyerek sürekliliğinin sağlanmasına destek olan Garanti Bankası'na teşekkür ediyorum," dedi.

Melih Fereli: İlmek ilmek örüldü

Görgün Taner daha sonra sahneye 1993-2001 yılları arasında İKSV'nin Genel Müdürlüğünü yürüten ve İstanbul Caz Festivali'nin başlatılmasına önayak olan Melih Fereli'yi davet etti. ARTER Kurucu Direktörü ve VKV Kültür-Sanat Danışmanı Melih Fereli, İstanbul Festivali'nden, 1. İstanbul Caz Festivali'nin nasıl doğduğunu anlattığı ve anılarla süslediği konuşmasında gençlere "Geriye baktığınızda, hayatınız boyunca kilometre taşları diye hatırlayabileceğiniz olayların, tanımlamaması zor bir şekilde, önce lime lime sökülüp dağıldığını, ardından da ilmek ilmek örülüp bir araya geldiğini görüyorsunuz. Dönüp baktığımda, 1994'teki ilk caz festivalinden beri atılan sayısız adımın festivali bugünlere getirdiğini ve geleceğin yolunu açtığını mutlulukla görüyorum" dedi.

Pelin Opcin: Genç Caz ve VİTRİN

İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin ise festivalde ilk kez 2003 senesinde hayata geçirilen ve on dört yıl içerisinde 50'nin üzerinde genç caz sanatçı ve topluluğuna dünyaca ünlü caz sanatçılarıyla aynı festivalde yer alma imkânı sağlayan "Genç Caz projesi" ile yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarının geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "ViTRiN: Türkiye Güncel Müzik Buluşması"nı özetlediği konuşmasının ardından 25. İstanbul Caz Festivali'nin ilk sürprizi Nick Cave & The Bad Seeds konserini açıkladı.

İstanbul Caz Festivali'nin yirmi beşinci yılına özel konukları arasındaki ilk sürpriz Cave, kırk beş yıllık müzik kariyeri boyunca çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı oldu, Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave ile grubu The Bad Seeds, 14 yıl aradan sonra 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında %100 Music desteğiyle 10 Temmuz Salı akşamı KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak...

Nice 25 yıllara İstanbul Caz Festivali…