Çin filmleri sevenlere müjde!

29 Nisan 2019

Çin sinemasından örnekler, Pera Müzesi ve İstanbul Modern’de Çin filmi sevenleri bekliyor.

Pera Film, sinemaseverleri Çin sinemasında bir yolculuğa davet ediyor. Çin Sineması Zamanı başlığı taşıyan program, Çin sinemasının son dönem örnekleri ile Çin hakkında yapılan filmleri bir araya getiriyor.

Pera Müzesi’nde devam eden Mürekkepten sergisinin izlerini sürdüğü coğrafyaya içeriden bir bakış niteliği taşıyan program, işitsel, arşivsel ve kişisel alanlara eğilen beş yapımı sinemaseverlerle buluşturuyor. Film program şöyle sürüyor:

3 Mayıs Cuma

21.00 Halkın Arzu Cumhuriyeti (95’)

4 Mayıs Cumartesi

16.00 Dağlar Uzaklaştığında (126’)

5 Mayıs Pazar

15.00 Gölgelerin (80’)

7 Mayıs Salı

19.00 Yusufçuk Gözleri (81’)

9 Mayıs Perşembe

19.00 Acı Para (152’)

12 Mayıs Pazar

16.00 Gölgelerin (80’)

16 Mayıs Perşembe

19.00 Ay’a Havlayan Köpek (107’)

17 Mayıs Cuma

19.00 Yusufçuk Gözleri (81’)

25 Mayıs Cumartesi

16.00 Dağlar Uzaklaştığında (126’)

İstanbul Modern Sinema

İstanbul Modern Sinema Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle, Çin sinemasının geçtiğimiz yıl içinde ürettiği, ilgi görmüş yapımlardan hazırlanan bir seçki sunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70. yıldönümü vesilesiyle hazırlanan programdaki filmler Çin kültürünün ve Çin toplumunun içinden geçtiği güncel sosyo-ekonomik dönüşümü farklı konu ve karakterler yoluyla işlerken, bir yandan dünya sinemasında yerini gittikçe büyüten Çin sinemasının yeni türlerdeki açılımını da yansıtıyor.

“Hikâye Çin’e Geçiyor” başlıklı film programı şöyle:

Şaman

2 Mayıs 15.00; 4 Mayıs 17.00

Öylece Oturan Bir Fil

5 Mayıs 16.00

Gölge Savaşçı

2 Mayıs 17.15; 27 Nisan 15.00

Kış Üstüne Kış

2 Mayıs 13.00; 4 Mayıs 15.00