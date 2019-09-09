Contemporary Istanbul, 12-15 Eylül tarihleri arasında…
Akbank'ın ana sponsorluğunda düzenlenen Contemporary Istanbul, 12-15 Eylül tarihleri arasında 14. kez, Türkiye’den ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden çağdaş sanat galerilerini, sanatçıları, koleksiyonerleri ve sanatseverleri ağırlayacak.
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