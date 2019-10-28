Cumhuriyet Bayramı kutlamaları…
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Oda Orkestrası, Hisart Canlı Tarih Müzesi, Yapı Kredi bomontiada ve Türkiye İş Bankası Müzeleri Cumhuriyet Bayramı için özel etkinlik ve programlar gerçekleştiriyor…
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