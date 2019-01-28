Daha iyi bir dünya için “Yerküreye Saygı”

28 Ocak 2019

Yerküre üzerindeki aşırı ısınma ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan iklim değişikliği günlük hayatımızı her geçen gün çok daha yüksek bir oranda tehdit ediyor. Beklenmedik hava olayları artık kentler üzerinde de hissediliyor. Alışılmadık yağış miktarlarını tolere edemeyen yetersiz kentsel altyapılar sebebiyle ortaya çıkan kent selleri; dolu, fırtına ve hortum gibi hava koşulları ile yaşam kalitesi daha da tehdit altına giriyor.

İklim değişikliği konusunda toplumsal ve bireysel düzeyde farkındalık yaratmayı hedefleyen Sompo Japan Sigorta, “Yerküreye Saygı” projesini gündeme getiriyor. Proje kapsamında Sompo Japan çalışanlarından başlayarak; Sompo Grup, acenteler, sigorta müşterileri, gençler ve toplumun geneli üzerinde farkındalık yaratmayı hedefleniyor. İklim konusunda Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu ile işbirliği yapan şirket, proje çerçevesinde birçok alanda aksiyona dönüşecek inisiyatifler üstlenmeyi planlıyor.

30 yılda sıcaklık 2-4 derece artacak

Proje hakkında bilgi veren Sompo Japan Sigorta CEO’su Recai Dalaş, şunları söyledi:

“2050 yılına kadar Türkiye’de ortalama sıcaklığın 2 ile 4 derece artması bekleniyor. Ani yağışların artması sonucu oluşan kent selleri sıklaşıyor ve hayati önem taşıyor. Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak tarımsal üretimin zarar görmesi, doğal tarım alanlarının yok olmasıyla birlikte doğal ürünlere ulaşamama sorunu ortaya çıkıyor. Kirlenen okyanus ve denizler balık neslinin yok olmasına neden oluyor. Toplumda ise temel afet bilinci yok ve insana düşen sorumluluğun bu noktada ortaya çıkması ve bu konunun altının çizilmesi gerekiyor.

Sigorta sektörü, iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak ve önlem almak için görev alması gereken öncelikli sektörlerden birisi... Sel, kuraklık, fırtına ve sıcak hava dalgası gibi aşırı hava olaylarının daha sık ve daha şiddetli hale gelmesi nedeniyle poliçe sahiplerine daha fazla ödeme yapmak zorunda kalınıyor.

Hava durumuna bağlı olarak oluşan mali kayıplar, teknolojik değişiklikler, risk sorumluluğu, sağlık sorunları gibi olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına bağlı olarak sigorta şirketlerinin mali rezervleri ve teknik sonuçları etkileniyor.

Biz de sigorta sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak iklim değişikliği konusunu bütünüyle sahiplenmeyi ve bu alanda farkındalık yaratacak çalışmalar ile tüm sosyal paydaşlarımızı kapsayan bir kurumsal sosyal sorumluluk çalışmasına imza atmayı hedefledik. Japon bir şirket olmamız sebebiyle Japonların en büyük değerlerinden biri olan ‘saygı’yı, gerçekleştireceğimiz bu proje ile yerküreye gösterdiğimizin altını çizmek istedik.”

Kültürel dönüşümü kapsayacak bir inisiyatif

Sompo Japan Sigorta, başlattığı proje ile öncelikle bir üniversite işbirliğiyle iklim değişikliği üzerine Türkiye’de bir araştırma çalışmasını hayata geçirmeyi hedefliyor. Türkiye’nin dört bir yerindeki Sompo Japan acentelerine farkındalık seminerleri düzenlemeyi planlayan şirket aynı zamanda “Yerküreye Saygı” konulu bir fotoğraf sergisi de gerçekleştirecek. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun katılımı ile ‘daha iyi bir gelecek’ konulu radyo spotları ile toplum geneline ulaşmayı hedefleyen Sompo Japan Sigorta, hem acentelerinin hem de çalışanlarının katılımı ile “İklim Gönüllüleri” grubu kuracak.

Sompo Japan, grubun küresel düzeydeki iştiraklerindeki çalışanlar için de bu çalışmaları yaparak kültürel dönüşümü kapsayacak bir inisiyatifi üstlenmek istiyor.

İklim değişikliği sonucunda oluşan sel, dolu ve fırtına gibi doğal afetlerin oluşturduğu hasarları teminat altına alacak bir ürün üzerinde de çalışan şirket, kurumsal müşterilere yönelik çözümler geliştirmeyi de planlıyor.