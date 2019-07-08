Deep Purple’in basçısı ve solisti Glenn Hughes, Zorlu PSM’de
Zorlu PSM’nin bu haftaki etkinlikleri arasında Glenn Hughes, “After Work Party”, TesseracT, Leprous konserleri ve Amfi’de film gösterimleri bulunuyor.
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