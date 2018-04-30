Didim'de cesur bir adım: Vegan Festivali

30 Nisan 2018

"Bildiğiniz gibi vejetaryenler sadece et, balık ve tavuk etinin olmadığı bir beslenme düzenini benimserlerken veganlar, tüm hayvansal ürünleri tüketmeyi ret ediyorlar. Buna süt, peynir, yumurta da dahil…" diye başlamıştım 2,5 yıl kadar önce burada yazdığım bir yazıya (https://www.dunya.com/ehlikeyf/dofulu-yillardan-tofuya-haberi-306816).

O günden bugüne dünyadaki vejeteryan/vegan sayısı sürekli arttığını duyuyorum… Avustralya nüfusunun yüzde 5'inin, Almanya'nın yüzde 8'inin, ABD nüfusunun yüzde 4'ünün vegan/ vejetaryen olduğu yolunda bilgiler geliyor. Arkadaşlarım arasında da vegan/vejetaryen beslenme biçimini seçenlerin sayısı çoğalıyor…

İşte böyle bir ortamda geçtiğimiz günlerde bir davet aldım:

"Didim Vegan Festivali, 20-23 Nisan tarihleri arasında bu sene ikinci kez gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin ilk vegan festivali olan Didim Vegfest programında konserler, yemek yarışmaları, mutfak atölyeleri ve paneller gibi daha birçok etkinlik planlanıyor.

Didim ve çevresindeki doğal ve tarihi güzelliklerin de gezileceği festival programı ayrıca iletilecektir.

Festival boyunca, sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız."

Yerel üreticiye fırsat

Bir vegan festivali yapmak, doğrusu cesur bir adımdı… Üç bin yıl önce felsefenin doğduğu topraklara bir kez daha yolculuk etmek, ilk kez tanık olacağım bir vegan festivalinde bulunmak çok cazip geldi… Hem ilçeyi hem de yöreyi dolaştım, lezzetlerini tattım, doğanın ve tarihin güzelliklerini yaşadım…

Antik çağlardan kalma Apollon Tapınağı meydanında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Vegan Festivali aynı zamanda Didim'in vegan felsefesi üzerine yoğunlaşan stantlarında yerel üreticiye de ev sahibi olma olanağı vermişti. Akşamları Pınar Keleş, Aegean Band ve Ceylan Ertem gibi seslerin katıldığı konserler yapılırken, gündüzler halk oylamasına sunulan eğlenceli yemek yarışmaları, yöresel vegan ürünlerin sergilendiği standlar, vegan yemek showları ile renklenmişti. Tüm katılımcıların dahil olduğu Kapalı Kutu Vegan Yemek Yarışması ve Apollon Ateşinde Vegan Lezzetler (Yemek Show) mutfak atölyeleri de programda yer alıyordu.

18 panel yapıldı

Düzenlenen 18 panel, hem yetişkinlerin hem de çocukların hayvan haklarının da aralarında olduğu çeşitli konularda bilgi sahibi olmasına yönelikti. Panel konuşmacıları arasında Emin Çapa, Ömer Madra, Dr. Murat Kınıkoğlu, Dr. Vedat Bayer, Kevser Başkara, Mutse Benzragch, Zülal Kalkandelen, Gökhan Durukan, Hakan Öztürk, Pınar Dağ, Nilgün Hasan Dereköy, Güneş Güman, Hayvanlara Adalet Derneği üyeleri, Deneye Hayır Platformu üyeleri, Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi üyeleri yer alıyordu.

Apollon Tapınağı, Milet,Kutsal Yol, İlyas Bey Camii ve Külliyesi, Priene, Doğanbey, Akköy, Karina sahili, Bafa Gölü, Tavşanburnu Tabiat Parkı, Akbük, çilek tarlaları, papatya denizleri derken günler çabucak geçiverdi; dağarcığım bilgiler dolu döndüm…