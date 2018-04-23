Doğru ekmek tüketmek, hastalık riskini azaltabiliyor

23 Nisan 2018

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde düzenlenen 7. Ulusal Sağlıklı Beslenme Sempozyumu'nda "Sürdürülebilir Sağlıkta Ekmeğin Önemi" konulu oturumda konuşan Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Esra Güneş, kalp sağlığı ve beslenme arasındaki bağın çok kuvvetli olduğunu söyleyerek doğru ekmek tüketiminin insan sağlığı üzerindeki etkisinden söz etti.

Doğru ekmek tüketiminin kalp hastalıkları risklerini azalttığını ayrıca birçok sağlık faydası olduğunu savunan Doç. Dr. Esra Güneş şunları söyledi:

"Son yıllarda farklı ekmek türlerinin sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili birçok çalışmaya rastlanmaktadır. Farklı ekmek türlerinin yapılarındaki makro ve mikro besin öğelerinin miktarlarındaki ve pişirilme yöntemleri arasındaki farklılıklar, sağlık üzerindeki etkileri yönünden değişiklik göstermektedir.

Yapılan araştırmalar, kepek, unsu öz ve ruşeym kısımlarının hepsinin bir arada ayrıştırılmadan kullanıldığı tam tane tahılların doğasından gelen zengin besin içeriğine sahip olduğunu göstermektedir. Tam tane tahıllar, önemli miktarda B grubu vitaminleri içermektedir. Özellikle buğday folik asit kaynağıdır. Buğdayın E vitamini içeriği yaklaşık 25 mcg/g'dır. Bunun yanında tahıllar yaklaşık olarak %1,5-2,5 oranında mineral içermektedir ve yapılarında en fazla bulunan mineral fosfordur. Bu zengin besin değerleri sağlığı da birçok yönden olumlu etkilemektedir."

Günde 3 dilim ekmek

Tam tane tahılın diyabet ve koroner kalp hastalığı riskini yüzde 30 azaltacağını savunan Doç. Dr. Esra Güneş; "Tam taneli gıdaların tüketilmesi ile total fitosteroller artar. Bu da kolestrol düşürücü etkiye sahiptir. Bu sayede kalp ve damar hastalıkları risklerinin düşmesini sağlamaktadır" dedi.

Sağlıklı bir beslenmenin parçası olarak ortalama 90 grama karşılık gelen günde 3 dilim tam taneli ekmek veya türevi tüketmenin gerekliliğine vurgu yapan Doç. Dr. Esra Güneş, bu beslenme düzenini uygulayanlarda diyabet ve koroner kalp hastalığı riskinin yüzde 30 daha az olduğunu gösteren dünya çapında çok sayıda katılımcı ile yapılmış araştırmalar olduğunu söyledi.

Güneş ayrıca "Beyin ve kalp sağlığını destekleyen, diyabeti önlemeye yardımcı beslenme düzenlerine baktığımızda, bunların ekmek ve tahılları temel alan Akdeniz modeline benzeyen içeriklerde olduğunu görürüz. Kuru baklagiller de bu düzene dahildir. Bu nedenle buğday ve tahılları beslenme düzeninden çıkarma fikri bilimsel literatüre aykırıdır" dedi.

Gluten hakkında…

Glutenle ilgili hastalıkları olmayan sağlıklı bireylerin, gluteni öğünden çıkartmalarının diyabet ve kalp hastalıkları risklerini artırdığını söyleyen Güneş, "sağlıklı bireylerin, ekmeğin içerisinde bir protein olan gluteni beslenme programlarından çıkarmaları bazı sağlık problemleriyle karşılaşmalarına sebep olmaktadır. Harvard Üniversitesi'nde yapılan 30 yıl izlemeli bir araştırmada sağlıklı kişilerde gluten tüketimi azaldıkça tip 2 diyabet hastalığı riskinin yüzde 13 arttığı bulunmuştur. 25 yıl takipli farklı bir araştırmada beslenme alışkanlıklarını glutensiz yiyeceklerle değiştiren kişilerin kalp hastalıkları risklerinin arttığı gözlenmiştir" şeklinde konuştu.