Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı
Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nın beşincisi; Aydın Doğan Vakfı, UNFPA, UNICEF ve UN Women’ın, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’nun danışmanlığında gerçekleştirildi.
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