Dünya pizzaya, biz mutfağımıza hayranız!

16 Ekim 2017

Yemeksepeti, Delivery Hero bünyesinde yer alan ülkelerin sipariş verilerini inceleyerek, dünyanın dört bir yanındaki yemek alışkanlıklarını ortaya koyan bir araştırma yaptı. Buna göre eve siparişte kendi mutfağını yüzdesel olarak en çok tercih eden ülke Türkiye. Kebap ve lahmacun ile Türk mutfağı, Yemeksepeti siparişlerinin yüzde 28'sini oluşturuyor. İkinci sırayı burger ve pizza paylaşıyor.

En çok sipariş edilenler

Tüm dünyada en çok rağbet gören mutfak, tüm siparişlerin yüzde 10'unu oluşturan İtalyan mutfağı. Pizza en çok sipariş verilen ürün olarak öne çıkıyor. Çin, Japon, Thai, Kore gibi mutfakları içine alan Uzakdoğu lezzetleri 2'inci sıraya yerleşirken, burger 3'üncü sırada bulunuyor. Türk mutfağının araştırmaya dahil edilen Delivery Hero ülkeleri içindeki toplam sipariş oranı ise yüzde 2.

Vejetaryen yemekler

Avrupa'ya gelindiğinde, Asya mutfağının neredeyse her ülkede ilk 5'te olduğu görülüyor. Bununla birlikte, incelenen ülkelerde sadece iki ülke, Avusturya ve Almanya ilk 10 tercihi içinde vejetaryen yemeklere yer veriyor.

Almanya'da döner 10'uncu sırada

Avusturyalılar, kapı komşuları İtalya'nın mutfağına kendi meşhur tarifleri şnitzelden bile daha düşkün. Hem Avusturya hem Almanya'da ilk 3 sıraya sırasıyla pizza, burger ve suşi yerleşiyor. Döner ve kebap Almanya'daki tercihler içinde 10'uncu sırada bulunuyor.

Türk mutfağı fish&chips'i geçti

İngilizler için Çin ve Hint yemeklerinin yeri ayrı. Her ikisi de yüzde 20'şer pay alarak, en çok sipariş edilenler arasında ilk 3'e giriyor. Ayrıca İngiltere Avrupa'da Türk yemeklerine en çok ilgi gösterenlerden. Kebap ve Türk yemekleri İngilizlerin ilk 10 listesine 5'inci sıradan giriyor ve meşhur fish&chips'lerini solluyor.

Ortadoğu'da tatlının yeri

Dünyanın geri kalanının aksine, Ortadoğu'da pizza geri plana düşüyor. Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde sandviç ve burger ilk sıraları paylaşıyor. Çin, Lübnan, Kuveyt ve Hindistan'ın lokal lezzetleri Ortadoğu'da ilk 10'da kendine yer edinirken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'da İran mutfağı da hayli ilgi görüyor.

Ayrıca yine diğer ülkelerden farklı olarak Ortadoğu'da tatlılar da sofralarda önemli yer tutuyor. Tatlı, bu ülkelerin toplam siparişleri içinde yüzde 21 ile 3'üncü sıraya yerleşiyor. Tatlıların ilk 10'da olduğu diğer ülkeler ise Türkiye ve Kore.

Empanadas ve milanesa

Türkiye'nin yanında mutfağına en çok bağlı olan ülkeler yoğun olarak Güney Amerika'da yer alıyor. Arjantin'de Güney Amerika'ya özgü bir börek çeşidi olan empanadas yüzde 17 ile 1'inci sırada. Uruguay'da şnitzele benzeyen bir et tarifi olan milanesa yüzde 11 ile 2'inci, empanadas 3'üncü sıraya yerleşiyor.

Brezilya ete düşkün

Brezilyalılar en çok pizza tercih etse de ikinci sırada et yemekleri geliyor. Şili'de ise, Pasifik Okyanusu'nun karşı kıyısındaki Japonya'nın tarifleri 3'üncü sırada yer alıyor. Ayrıca iki ülke de komşuları Peru'nun mutfağını sıkça tercih ediyor.

Korelilerin tavuk aşkı

Koreliler en çok, siparişlerinin yüzde 34'ünü oluşturan tavuk lezzetlerini tercih ediyor. Kendi mutfakları ise 2'inci sırada. Eve sipariş kültürünün hayli gelişmiş olduğu Kore'de meşhur gece atıştırmalığı jokbal ve bossam da online söyleniyor ve toplam siparişler içinde yüzde 5'lik yer kaplıyor.