Ege ve Akdeniz’den esintiler…
The Bodrum Edition sahilinde sinema keyfi; Corendon Airlines İzmir uçuşlarına başladı; Kitchenette, Yalıkavak Marina’da yaz sezonunu açtı; Marina Vista Bodrum konseptini yeniledi; Jennifer Lopez Regnum Carya’da…
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