Ehlikeyfin nostalji geceleri: 60’lar sahnede!

30 Temmuz 2018

FARUK ŞÜYÜN

1960’lardan bugüne müzik dünyasının en sevilen isimlerinden ikisi Tom Jones ve Gloria Gaynor sahne almak üzere Ağustos ayında Antalya ve Bodrum’a geliyor…

Şarkıları tüm dünyada nesiller boyu dinlenerek her dönem müzik listelerinin en üst sıralarında yer alan Tom Jones, 30 Temmuz akşamı Türk dinleyicileriyle buluşmak üzere Regnum Carya Live in Concert kapsamında Antalya Belek’te olacak. İngiliz asıllı müzisyen, uzun yıllar pop, blues, rock ve caz vokalliği yaptı. Müzik kariyeri boyunca Delilah, It’s Unusually, Love me Tonight gibi popülerliği günümüze kadar ulaşan birçok kült şarkıyı kendinden sonraki nesillerle de tanıştırdı. Albümleri kadar sinema tarihinin önemli filmlerinin de soundtracklerine de imza atan Jones, beyazperdenin en önemli yapımlarından James Bond serisinin ilk filmine Thunderball şarkısı ile hayat verdi.

Simsiyah bir kulis

Tom Jones, 30 Temmuz akşamı Regnum Carya Live in Concert kapsamında vereceği konser öncesi motivasyonunu artırdığına inandığı ilginç taleplerde bulundu. Jones’un son hazırlıklarını yapacağı kulis odasının tüm zeminine halı serilirken odanın tüm duvarları da boydan boya simsiyah perdelerle kaplandı. Jones kalacağı Baron villasına ise sadece favori içeceğini talep etti.

Regnum Carya’nın bu yıl ilk kez düzenlediği ve yerli yabancı birçok müzikseverin katılımıyla gerçekleşen Live in Concert serisi, 14 Ağustos’ta Dua Lipa’yı ağırlayacak.

“Disko Kraliçesi”

Yarım asrı bulan müzik kariyerinde 20’nin üzerinde albüme imza atan “Gloria Gaynor, Nef’in özel davetlisi olarak Bodrum’a gelecek. “Disko Kraliçesi” olarak da tanınan sanatçı, Nef Reserve Yalıkavak’da 9 Ağustos’ta düzenlenecek organizasyonda sahneye çıkacak. Gloria Gaynor, 1978 yılında yayınladığı ve müzik tarihinin en başarılı parçalarından biri olarak kabul edilen “I Will Survive” isimli şarkısıyla dünya listelerinde uzun süre bir numarada kalmayı başardı. Şarkı, Türkiye’de de Ajda Pekkan tarafından “Bambaşka biri” adıyla Türkçe olarak seslendirildi ve uzun yıllardır farklı kuşaklar tarafından dinleniyor…

'Nef Reserve' konseptiyle Bodrum’da projeler geliştiren Nef, geçtiğimiz yıl Bodrum Nef Reserve Yalıkavak projesinde Yunan şarkıcı Antonis Remos ile yine özel bir davet düzenlemişti.