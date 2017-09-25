Emek ve İDOB'tan sezon açılışı

25 Eylül 2017

Emek Sanat ve Kültür Vakfı (ESKV) yeni sezonun ilk periyodundaki etkinlik programını açıkladı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçılarının şan dinletisi ve bale gösterisiyle başlayan etkinliğe ESKV Genel Müdürü Remzi Buharalı ev sahipliği yaptı.

Grand Pera'da sezon, önceki akşam (23 Eylül) gerçekleştirilen İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezon açılışı konseriyle başladı.

Konuyla ilgili bilgi veren ESKV Genel Müdürü Remzi Buharalı, "ESKV olarak, Grand Pera bünyesindeki kültür-sanat faaliyetlerini kurumsal bir çatı altında topluyor, ülkemizdeki farklı seslere, yaklaşımlara, sanat dallarına ve sanatçılara kucak açıyoruz. Grand Pera, tarihi Cercle d'Orient binası ve Emek Sineması gibi çok önemli değerlere sahip. Biz de bu çatı altında düzenleyeceğimiz etkinliklerle Beyoğlu'nun dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyoruz. Grand Pera'nın yüzde 40'ını kapsayan ve üç katına yerleşen kültür mekânlarımızla Beyoğlu'nun, özlenen kalitede sanat ve kültür etkinliklerinin yapıldığı bir merkez haline dönüşmesine katkı sağladığımıza inanıyoruz. Son bir yılda düzenlediğimiz 80'den fazla etkinlikte 50 binden fazla sanatseveri ağırladık." dedi.

Buharalı, "Yıl boyunca birbirinden değerli etkinliklerle sanatseverlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Cercle d'Orient binası, 600 kişilik Emek Sahnesi, 150 kişilik tiyatro sahnesi, toplam 800 kişilik 8 sinema salonu ve bin 550 kişiye ulaşan seyirci kapasitesiyle kültür ve sanata omuz vermek için her zaman burada olacağız." şeklinde konuştu.