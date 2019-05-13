“En iyi organik ürün” aranıyor!

13 Mayıs 2019

Organik sertifikalı fuar Ekoloji İzmir, onuncu kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği desteği ile İZFAŞ tarafından 15 – 18 Mayıs Mayıs tarihleri arasında fuarizmir’de düzenlenecek.

Fuarla birlikte geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleşen “En İyi Organik Ürün” Yarışması bu sene de düzenlenecek. Yarışmayla birlikte özel ürünler tüketicilerle buluşacak, organik ürünler, fuar ziyaretçilerinin oylarıyla belirlenecek…

Sektör 15 yılda yüzde 500 büyüdü

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, dünyada son 15 yılda yüzde 500 büyüyen organik ürün pazarında Türkiye’nin konumunu değerlendirerek; “Dünya genelinde her geçen gün artan sağlıklı gıda talebi ile daha fazla kabul gören organik ürünler, hayatımızın her alanında yerini almaya başladı. Yakın dönemde tüketici bilincinin artmasına paralel olarak organik ürünlerin üretim ve ticaretinin daha da artacağını öngörüyoruz. Pazarın başını AB ülkeleri, ABD ve Japonya gibi ülkelerin çekiyor olması tüketici için nitelikli ve kaliteli ürün avantajları içeriyor” dedi.

68 ülkeye 250 farklı organik ürün

Organik tarımda ülkenin geçen yirmi yıllık süre içerisinde büyük bir gelişme kaydettiğini belirten Celep, “Kuru üzüm ve kuru incir ihracatı ile başlayan organik ürün üretiminde devam eden süreçte yaklaşık 250 ürüne ulaştık. Türkiye genelinde toplam 544 bin hektarlık alanda 2 bin 407 bin tonluk üretim yapıyoruz. Birliğimiz kayıtlarına göre Almanya, Amerika, Fransa, Hollanda, İsviçre ve Birleşik Krallık başta olmak üzere dünyada 68 farklı ülkeye organik ürün ihraç ediyoruz” dedi.

Ekoloji İzmir uluslararası bir güç

Celep, organik ürünlerin tanınırlığının ve tüketiminin artması için fuarın güçlü bir paydaş olduğuna değinerek, “Organik ürün ihracatının arttırılabilmesi için iç pazarın da geliştirilmesi gerekiyor. Sağlıklı yaşam eğilimlerini takip eden, yerel gıda ürünlerini tercih eden tüketicilerin ve organik üretim yapmaya müsait alanların varlığı, gelişmiş ulaşım altyapısı ve organik alanındaki bilgi birikimi İzmir’i organik sektörü için bir merkez haline getirdi” şeklinde konuştu.

Son tüketiciye de açık

Sertifikalı organik ürünlerden, organik giyim eşyalarına, gıdadan kozmetik ile temizlik ürünlerine kadar yenilikçi geniş bir ürün yelpazesinin sergileneceği, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının katılacağı ve çeşitli etkinliklerin yer alacağı 10. Ekoloji İzmir Fuarı, dört gün boyunca hem sektör profesyonellerini hem de son tüketiciyi ağırlayacak. Fuar kapsamında uluslararası buluşmalar, sektörel paylaşımlar, ekoloji ormanına fidan dikilmesi, Türkiye’nin organik gıda sektöründeki yeriyle ilgili toplantılar yapılacak. Fuara girişler ise hem sektör profesyonelleri hem de son tüketici için ücretsiz olacak.

İkinci kez yarışacaklar

Geçtiğimiz yıl ilk kez “En İyi Organik Ürün” seçimi için düzenlenen yarışma, bu sene de organize edildi. Fuar’a katılan firmalar ürettikleri ürünleri, içerik ve fiyat bilgileriyle İZFAŞ yetkililerine kadar teslim edecek. Katılımcılar yarışmada en fazla iki ürünle yer alabilecek. Ürünler 15 – 18 Mayıs tarihleri arasında Ekoloji İzmir Fuarı “En İyi Organik Ürün” standında görücüye çıkacak.

En iyisini ziyaretçiler seçecek

Sektör temsilcileri, medya temsilcileri ve organik sektörün tüm paydaşlarından oluşan ziyaretçiler en beğendikleri ürünler için oy kullanacak. Hazırlanacak kartlara en beğenilen dört ürün yazılarak, oyların toplanacağı kutuya bırakılacak. Ziyaretçilerin oylarıyla “Türkiye Organik Ödülü 2019” adı altında birinci başta olmak üzere, ikinci, üçüncü ve dördüncü belirlenecek.