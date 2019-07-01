ENKA Açıkhava Buluşmaları 31 yaşında!
ENKA, 2 Temmuz’da başlayacak etkinlikler ile yaza merhaba diyor. “Don Kişot’um Ben” adlı tiyatro oyunuyla açılış yapacak yaz etkinlikleri boyunca Fazıl Say, Mor ve Ötesi, Teoman, Sertab Erener ve Karsu başta olmak üzere birçok isim sahne alacak.
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