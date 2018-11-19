Fatma Tülin'den "Evrenin Teni" seçkisi

19 Kasım 2018

Çağdaş sanatçılardan Fatma Tülin'in, tüm yapıtlarından ve değişik dönemlerinden "Evrenin Teni" adı altında derlediği seçki, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe'de düzenlenen ve 15 Aralık tarihine kadar açık kalacak sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Birçok farklı yoruma yol açan resmi "Soğan-Ekmek"le başlayan seçki, sanatçının gelişmesinin adımlarını yapıtlar aracılığıyla izlenebilmesine olanak sağlıyor. Sergide, sanatçının 25'i koleksiyonerlerden alınan 130 eseri bulunuyor.

Doğal nesne - İnsan gövdesi

Sergide yer alan eserlerin çoğunluğunu sanatçının ana kaygısını belirleyen doğal nesne-insan gövdesi formlarının içerdiği plastisite kapsamındaki çalışmaları oluşturuyor. Bunların yanı sıra Fatma Tülin'in "yan yollar, sapaklar" şeklinde adlandırdığı dış mekân yorumları ve portre çalışmaları da sergide yer alıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi başta olmak üzere CarrefourSA, Polisan, Twigy, Usla'nın katkıları ve sanatseverlerden Emin Hitay, Özlem-Naim Gençoğlu, Petek-Tamer Geçgören ile Türkan-Ziya Tacir'in destekleriyle gerçekleşen sergi, sanatçının yurtiçi ve yurtdışında açtığı 38'inci kişisel sergisi oluyor.

Fatma Tülin'in sergisinin proje yönetmenliğini Sabiha Kurtulmuş ve Selin Bozkurt, mekân kurgusunu Nevzat Sayın, sergi grafik tasarımını Yeşim Demir Pröhl üstlenmiş, iletişim ve etkinlik yönetimini ise Manifesto yapıyor.