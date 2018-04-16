Fıstık ve çikolata belgesel oldu

16 Nisan 2018

Belgesel yapımcısı ve gezgin Coşkun Aral'la Nestlé Damak'ın birlikte hayata geçirdiği "Efsane Tadın İzinde: Fıstık ve Çikolata" belgesel film, bir fıstık fidanıyla Antep'te başlıyor, Meksika'da bir kakao çiftliğine kadar sürüyor…

Belgesel film, Mezopotamya topraklarında başlıyor. Birkaç haftalık genç bir fidanla çıkılan yolculukta Antep fıstığının tohumdan asırlık ağaca ulaşan süreci anlatılırken üretici ve uzmanlarla görüşülüyor. Belgeselde ayrıca Antep fıstığının verim ve kalitesinde artışı sağlamak, tarımını özendirmek için Nestlé DAMAK ve TEMA Vakfı tarafından 2011 yılında yürütülmeye başlanan "Fıstığımız Bol Olsun" projesine yer veriliyor.

Antep'ten Meksika'ya

Gaziantep'in bereketli topraklarından binlerce kilometre uzaklıktaki Orta Amerika'ya uzanan ekip, dünyanın önemli kakao üreticileri arasında yer alan Meksika'ya gidiyor ve St. Luis kakao çiftliğindeki yetiştiricilerden bilgi alıyor. Meksika'dan Türkiye'ye dönüşte ise fıstık ve kakaonun buluşma anına geçiliyor.

"Efsanevi aşkın iki meyvesi"

Belgeselle, Antep fıstığı ve kakaonun sürdürülebilirliğine dikkat çekmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Nestlé Türkiye Çikolata ve Şekerleme İş Birimi Genel Müdürü Özgür Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fıstıkla çikolatanın efsanevi aşkının iki meyvesi kakao ve fıstık, dünyanın gelecek nesillere aktarması gereken iki önemli değer. Bu güzel tatların devamlılığı ise sürdürülebilir tarımla mümkün. Bu topraklarda yetişen nadide bir ürün olan fıstık bizim için elbette ayrıca önemli. Antep fıstığının verimini artırmak için 2011 yılında TEMA Vakfı ile birlikte ‘Fıstığımız Bol Olsun' projesini başlattık. Baktığınızda Türkiye, Antep fıstığı üretiminde dünya sıralamasında İran ve ABD'nin ardından üçüncü sırada bulunuyor. Neden birinci sırada olmasın? Bu süreçte yaptığımız çalışmalar bize bunun mümkün olduğunu gösteriyor. 7 yılda yaklaşık, 150'nin üzerinde üreticiye dokunup yüzde 52 verimlilik sağladık."

"Ölçülebilir başarılar kaydedildi"

Antep fıstığı üretiminin Türkiye için çok önemli bir tarımsal değere sahip olduğunu belirten TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç şunları söyledi:

"Toplamda yaklaşık 210 bin kişinin geçimini sağladığı Antep fıstığı üretiminde kalite ve verimliliği artırmak, ayrıca sürdürülebilir üretimle bölgenin refahına katkı sağlamak amacıyla 2011 yılında hayata geçirilen ‘Fıstığımız Bol Olsun' projesi elde ettiği ölçülebilir başarılarla fıstık bahçelerinde umut yeşertiyor. Proje kapsamında üreticilere mentorlük desteği veriliyor, eğitimler düzenleniyor."

"Bereketin, uzun ömrün simgesi"

Belgeselci Coşkun Aral ise "Ben Siirt'te dünyaya geldim. Doğduğum toprakların en önemli yemişidir fıstık. Binlerce yıldır insanlar tarafından severek tüketildiği gibi ağacının uzun ömürlü ve dayanıklı olması, onu şansın, bereketin, uzun ömrün simgesi haline getiriyor. Bugün yüzlerce yıllık fıstık ağaçlarının hepsi neredeyse birer anıt. Anıt ağaçların tanıklık ettikleri tarihin her bir ilmeğini dokuyan insan, geçmişin izlerini bu ağaçların yüzünden okuyor. Yıllardır dünyadaki tarım politikalarına dikkat çeken bir belgeselci olarak sürdürülebilir tarımla dünyanın sahip olduğu kakao ve fıstık gibi muhteşem değerlere sahip çıkmalıyız. Belgeselimizle bu yöne dikkat çektiğimizi ve daha çok insanın elini taşın altına koyacağını düşünüyorum" dedi.