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Galata Mevlevihanesi’nde iftar

Müze kültürü bilincini toplumun her kesimine yaymak, yerli ve yabancı daha çok ziyaretçinin müzelerle buluşmasını sağlamak amacıyla SICPA Türkiye ve Müze Kart’ın ev sahipliğinde Galata Mevlevihanesi’nde iftar programı düzenlendi.

Galata Mevlevihanesi’nde iftar
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