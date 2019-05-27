Galata Mevlevihanesi’nde iftar
Müze kültürü bilincini toplumun her kesimine yaymak, yerli ve yabancı daha çok ziyaretçinin müzelerle buluşmasını sağlamak amacıyla SICPA Türkiye ve Müze Kart’ın ev sahipliğinde Galata Mevlevihanesi’nde iftar programı düzenlendi.
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