"Gastromasa" Gastronomi Konferansı 17 Kasım'da

05 Kasım 2018

Türk mutfağının lezzet yolculuğuna ve başarısına değinilerek çok katmanlı yapısını ve zengin sofra kültürünü tanıtmak, Türk gastronomisi ile dünya mutfakları arasında köklü bir ilişki yaratmak, ülkemizde geçerli olan yeni trendler ve yeme içme turizminin yerelden globale uzanan yolculuğuna değinmek amacıyla gerçekleşecek Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı'nın 4. yıl teması "Creativity" olacak.

The World's 50 Best Restaurant listesinde yer alanların yanı sıra Michelen yıldızlı mekânların ve pasta şeflerinin İstanbul'da bir araya geleceği Gastromasa Konferansı, 17 Kasım'da Wyndham Grand Levent'te gerçekleşecek.

2018 The World's 50 Best listesinde 33'üncü sırada yer alan Michelin yıldızlı ‘The Clove Club'un İskoç şefi Isaac Mchale, Endülüs'ün ilk kez iki Michelin yıldızlı şefi olma özelliği taşıyan ve yerel ürünleri uluslararası tekniklerle birleştirmesiyle tanınan Şef Dani Garcia, Fransız mutfağının şeflerinden, restoran Pavillion Ledoyen'de 12 yıl üstüste üç Michelin yıldızının sahibi olan şef Christian Le Squer, Córdoba'da açtığı Noor Restaurant ile dünya gastronomisinin en deneyimli şeflerinden biri olarak gösterilen ve Tapas Magazine tarafından 2017'nin en iyi şefi seçilen Michelin yıldızlı Paco Morales Gastromasa'da konuk olacak.

Kahve ve pasta ustaları

Ayrıca yenilikçi kahve kültürünün önemli isimlerinden James Chen, pasta şefi Claire Heitzler, Latin Amerika'nın en iyi pasta şefi unvanını alan Saiko Izawa, The World's 50 Best Restaurant tarafından dünyanın en başarılı pasta şefi seçilen Cédric Grolet de farklı lezzetler konusunda başarı öykülerini Gastromasa Konferansı'nda paylaşacaklar.

Geçtiğimiz yıl konferans öncesi Kapadokya'yı ziyaret eden ve İç Anadolu mutfağının özel lezzetleriyle tanışan şefler, bu yıl ülkemizin güçlü mutfakları arasında yer alan ve özgün gastronomisiyle UNESCO Gastronomi Şehirleri listesine giren Gaziantep'i ziyaret edecekler. Şefler, konferans öncesi gerçekleştirecekleri Gaziantep gezilerinde hem bölgenin lokal lezzetlerini keşfe çıkacak hem de zengin bir tadım deneyimi yaşayacaklar.

Metro Toptancı Market ve Gastronometro'nun ana sponsorluğuyla gerçekleşen Gastromasa'nın resmi sponsoru İstanbul Ticaret Odası olurken ev sahipliğini Beyoğlu Belediyesi üstlendi.

Festivalin konuk şehirleri arasında Adana ve Mersin yer alıyor. Öte yandan konferans öncesi şeflerle beraber İstanbul'da tarihi turlar gerçekleşirken konferansta birçok firma stant açacak.