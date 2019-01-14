“Gastronomi Trendleri Buluşması 2019” Fransa Sarayı’nda

14 Ocak 2019

Le Cordon Bleu ile Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde bu yıl 3.sü düzenlenen, “Gastronomi Trendleri Buluşması 2019,” Le Cordon Bleu mezunu ünlü şefler ve kanaat önderleri ile 15 Ocak Salı günü Fransa Sarayı’nda “Atıksız Mutfak” teması ile gerçekleştirilecek.

Değişen dünya, zevkler ve tatlar ile beraber en dinamik sektörlerden biri olan yeme-içme sektörü, her sene kendini güncelliyor, trendler yaratıyor ve dinamiklerini değiştirmeye çalışıyor. Son senelerin en öncelikli konuları arasında yer alan atıksız mutfak ve sürdürülebilirlik de birçok farklı trendi etkileyen bir makro trend olarak ortaya çıkıyor. Bu sebeple, Le Cordon Bleu’nün ulusal, uluslararası mezun şefleri ve eğitmen şeflerinin trendleri değerlendirdiği 3. Gastronomi Trendleri Buluşması’nın ana teması bu sene ‘Atıksız Mutfak’ olarak belirlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını Fransa Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ve Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu yapacak. Bu yılın teması kapsamındaki farklı alanlar, yeni fikirler mercek altına alınacak, aynı zamanda tarifler ve lezzetler de paylaşılacak.

Le Cordon Bleu Yönetici Eğitmen Şefi Erich Ruppen, Le Cordon Bleu Mezunları; Nicole’un sahibi ve Executive Şefi Aylin Yazıcıoğlu, The Marmara Collection Taksim ve Esma Sultan Yalısı Executive Şefi Tolga Özkaya, Londra Yaz Restaurant’ın Yönetici Şefi Umut Karakuş, Markus Prime Ribs Society’nin kurucusu Emirhan Paralı, Eğitmen Şef ve “Bakır Tencere” yemek kitabının yazarı Semen Öner, “Şerife ile Yaşam” programlarını hazırlayan ve yemek atölyeleri düzenleyen Şerife Aksoy ve 10’dan fazla ülkede catering hizmeti veren İsrailli Şef Omri Magal’ın katılımıyla yapılacak buluşmada; Le Cordon Bleu şefleri ve mezunları trendleri ve sektörün yönelimini değerlendirecekler.

Yapılacak panelde, WWF Genel Müdürü Aslı Pasinli, İnce Kiler’in kurucusu Nazlı Pişkin, Swissotel’in Executive Şefi Ali Ronay, Ek Biç Ye İç’in Genel Koordinatörü Aycan Tüylüoğlu “Atıksız Mutfak” konusunu tartışacaklar.